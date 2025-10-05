Suscríbete a
Juanma Moreno y María Jesús Montero trasladan sus condolencias por la muerte de Fernández Vara

Ambos líderes políticos lo definen como «un hombre de estado» y destacan su faceta humana

Muere Guillermo Fernández Vara, expresidente de Extremadura, a los 66 años

Guillermo Fernández Vara en una imagen del año pasado
Guillermo Fernández Vara en una imagen del año pasado ep

S. E.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado este domingo el fallecimiento del expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, al que ha descrito como «un hombre de sentido de Estado». El extremeño, que estuvo al frente del ... gobierno de su comunidad durante tres legislaturas ha muerto víctima de un agresivo cáncer contra el que llevaba luchando desde 2023, motivo por el que abandonó la primera línea de la política autonómica.

