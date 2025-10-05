Juanma Moreno y María Jesús Montero trasladan sus condolencias por la muerte de Fernández Vara

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado este domingo el fallecimiento del expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, al que ha descrito como «un hombre de sentido de Estado». El extremeño, que estuvo al frente del ... gobierno de su comunidad durante tres legislaturas ha muerto víctima de un agresivo cáncer contra el que llevaba luchando desde 2023, motivo por el que abandonó la primera línea de la política autonómica.

A través de su cuenta oficial de X, Moreno ha mostrado su pésame por la pérdida y ha destacado a Fernández Vara «su entrega a su tierra y a su gente», además de «su compromiso con España».

«Un fuerte abrazo a su familia y sus compañeros desde una tierra hermana de Extremadura como es Andalucía. Descanse en paz», ha concluido el presidente andaluz.

Del mismo modo, la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha mostrado su conmoción por la muerte del socialista. También en un post publicado en su cuenta de 'X', Montero ha expresado que Vara ha sido un «referente» del PSOE por su «inteligencia, autenticidad y bondad». «Se nos va un compañero que dedicó su vida a trabajar por Extremadura y por la justicia social. Hasta siempre, amigo», ha indicado la líder del PSOE andaluz.

Su fallecimiento deja atrás una larga trayectoria política de más de 30 años, de los que, en 12, fue presidente de la Junta de Extremadura, justo la mitad del tiempo que la gobernó su antecesor y «mentor» Rodríguez Ibarra.