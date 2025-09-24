Juanma Moreno inaugurará las Atarazanas de Sevilla el próximo miércoles

Tras años en obras la Junta de Andalucía inaugurará el próximo miercoes las Reales Atarazanas de Sevilla. Y lo hará por todo lo alto celebran el Consejo de Gobierno en el histórico edificio.

La consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha anunciado este miércoles que la próxima semana el Consejo de Gobierno tendrá lugar en la Atarazanas. Tras la reunión, por la tarde tendrá lugar el acto formal de inauguración.

Se trata de una inauguración que tiene lugar, según han señalado desde el Gobierno tras más de dos décadas de «abandono». En este sentido España ha recalcado que han pasado tres presidentes de la Junta de Andalucía y cinco consejeros de Cultura y esta «joya patrimonial, el astillero medieval más grande de España y principal exponente de nuestra relación con América permaneció en el olvido».

Ahora, según la Junta de Andalucía, ha sido el gobierno de Juanma Moreno, el que presentará la remodelación que comenzó en el año 2022.

La inauguración del nuevo edificio supondrá el final tras años de vaivenes de unas obras en las que ha sido fundamental el mantenimiento de la estética original, al igual que la coherencia de su contenido. Hace sólo unos días Avantia informó de la conclusión de sus trabajos. Con más de 7.000 metros cuadrados de superficie, el edificio está conformado por amplias naves conectadas mediante grandes arcos de ladrillo.

Más temas:

Junta de Andalucía