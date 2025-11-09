Juanma Moreno, ilusionado con revalidar la mayoría absoluta

Después de tres días de congreso, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo clausura este domingo en Sevilla el cónclave popular que ha reelegido a Juanma Moreno por cuarta vez consecutiva como líder de la formación.

Moreno, que el sábado logró una mayoría aplastante, ... con el 99,95 por ciento de los apoyos y sólo tres personas que no le votaron, ha llegado esta mañana a Fibes muy sonriente y confiado en lograr la mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas que necesitará para gobernar otros cuatro años.

«Vamos a trabajar muy, muy duro para conseguir esa mayoría de estabilidad y desde luego yo lo que he visto en el congreso hasta ahora es mucha ilusión, mucha afinidad, muchas ganas. Yo estoy muy ilusionado, yo confío en ella», ha dicho a su llegada cuando ha sido preguntado si cree que logrará esa mayoría absoluta que, según las encuestas, está en el aire.

Para lograr esa mayoría y ponerse a trabajar el PP-A cuenta con una nueva ejecutiva, cuya primera reunión tiene lugar esta mañana en Fibes por primera vez. Un equipo continuista que vuelve a estar liderado por Antonio Repullo en la secretaría general, pero que aporta algunas novedades.

Sobre todo la incorporación del gaditano Ignacio Romaní, que retoma el puesto de coordinador general y responsable de organización. Pero además en su nueva ejecutiva ha colocado a dos personas de su máxima confianza y que actualmente son su mano derecha e izquierda en el Gobierno andaluz.

La consejera de Hacienda y portavoz del gobierno, Carolina España, ha sido designada como nueva presidenta del consejo asesor y el consejero de Sanidad y Presidencia, Antonio Sanz, que estará a cargo del comité electoral. Y al consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco como coordinador con el Gobierno.

La designación de ambos es una especie de «premio» a su fidelidad a estas dos personas pero sin darle más tarea de la cuenta ya que ambos tienen una ardua tarea al frente de las carteras que ocupan en el Ejecutivo de Juanma Moreno que ahora encara su recta final con las elecciones en un horizonte de siete meses pues, si no hay ningún cambio, serán en junio de 2026.

En cualquier caso ahora los nuevos cargos del partido tendrán que comenzar a engrasar la maquinaria y poner en marcha sus equipos en cada área. Y todo en pocos meses dada la inminencia electoral.

Agotar la legislatura

El presidente no oculta que su intención es agotar la legislatura y sólo adelantará los comicios en caso de que Pedro Sánchez convoque. En ese caso las haría coincidir con las generales para que los andaluces no tengan que afrontar dos procesos electorales seguidos y también para dar apoyo a Alberto Núñez Feijóo en su carrera hacia la Moncloa.

De hecho el PP-A tiene a partir de este congreso la tarea de centrarse en preparar las elecciones autonómicas con un equipo unido e insistiendo en el mensaje de moderación que lo distancie tanto de la política de crispación de Pedro Sánchez como del extremismo de Vox.

Precisamente el ascenso de los de Santiago Abascal es una de las cuestiones que más preocupa aunque desde el entorno del presidente también dejan claro que Vox «siempre tiene mejores resultados en las encuestas que en las elecciones».