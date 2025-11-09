Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Muere una persona en el incendio de una casa en Dos Hermanas
Directo
Moreno y Feijóo clausuran el congreso autonómico del PP-A en Sevilla

Juanma Moreno, ilusionado con revalidar la mayoría absoluta

Feijóo clausura el XVII congreso con el que PP-A engrasa la maquinaria para las elecciones con una ejecutiva que incorpora a las dos personas de confianza del presidente, Sanz y España

DIRECTO | Moreno y Feijóo clausuran el congreso autonómico del PP-A en Sevilla

El presidente confirma a Antonio Repullo como secretario general y refuerza a Romaní y Sanz

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Juanma Moreno y Antonio Repullo a su llegada al congreso
Juanma Moreno y Antonio Repullo a su llegada al congreso Manuel Olmedo
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Después de tres días de congreso, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo clausura este domingo en Sevilla el cónclave popular que ha reelegido a Juanma Moreno por cuarta vez consecutiva como líder de la formación.

Moreno, que el sábado logró una mayoría aplastante, ... con el 99,95 por ciento de los apoyos y sólo tres personas que no le votaron, ha llegado esta mañana a Fibes muy sonriente y confiado en lograr la mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas que necesitará para gobernar otros cuatro años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app