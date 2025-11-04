Suscríbete a
ABC Premium

PRESENTACIÓN

Juanma Moreno: «Soy hijo de emigrantes y veo la inmigración como cuestión social y humanitaria»

El presidente proclama en su libro 'Manual de convivencia, la vía andaluza' que «quien huye del hambre y con la misma necesidad que tuvimos los andaluces, no debe ser tratado como delincuente»

Juanma Moreno, en su libro: «Nunca habría sido presidente de la Junta de Andalucía sin Manuela a mi lado»

Juanma Moreno firmando ejemplares de su libro
Juanma Moreno firmando ejemplares de su libro ABC
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los capítulos del libro 'Manual de convivencia, la vía andaluza' que este lunes ha presentado en Sevilla dan a conocer con detalle la forma de pensar de Juanma Moreno. Y también su perfil moderado que sigue insistiendo en su línea de distanciarse de mensajes extremos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app