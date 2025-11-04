Juanma Moreno: «Soy hijo de emigrantes y veo la inmigración como cuestión social y humanitaria»

Los capítulos del libro 'Manual de convivencia, la vía andaluza' que este lunes ha presentado en Sevilla dan a conocer con detalle la forma de pensar de Juanma Moreno. Y también su perfil moderado que sigue insistiendo en su línea de distanciarse de mensajes extremos.

Uno de los temas que el presidente de la Junta aborda en el texto es su forma de ver la inmigración como una cuestión social y humanitaria, más que como un problema. «Me cuesta pensar que esa gente viene a España con la intención de delinquir», dice en el capítulo 19 del libro titulado 'Servicios públicos e inmigración'-.

En su línea de los últimos tiempos de distanciarse del discurso de Vox que criminaliza los que llegan de fuera, el presidente alude a lo más personal al recordar que él también es hijo de inmigrantes ya que sus padres se marcharon a Barcelona en los años sesenta del siglo XX por lo que él mismo podría ser «un catalán de origen andaluz si no hubieran decidido regresar a Málaga cuando tenía nueve meses».

Por ello Juanma Moreno recuerda la historia de los miles de andaluces que se marcharon de su tierra y explica que un pueblo «con la historia de emigración que tiene Andalucía no puede abordara frívolamente el asunto de la inmigración. Desde luego no lo hará este presidente hijo de emigrantes y nacido a mil kilómetros de su pueblo», dice.

Insistiendo en su tesis de que la inmigración debe abordarse como una cuestión social y humanitaria, insiste en que «quien huye del hambre quien está dispuesto a levantar el futuro con sus manos, con la misma necesidad y la misma voluntad que tuvimos los andaluces hace no tanto tiempo, no debe ser tratado como un delincuente».

Además apunta su teoría de que hay numerosos sectores productivos en los que la mano de obra extranjera resulta esencial ya sea de forma temporal o permanente y que es «un hecho consolidado» en la agricultura y cada vez más en la hostelería , la construcción y los cuidados a personas mayores y niños. También se recuerda que en Andalucía hay ya casi un 10 por ciento de población inmigrante, más de 850.000 personas de un total de 8,6 millones de habitantes.

Integrar a quienes quieren integrarse

Por ello proclama que debemos «estar dispuestos a integrar a quienes quieren integrarse» aunque también admite que «a quien venga con el ánimo de sembrar la discordia hay que enseñarle la puerta de salida» y apuesta porque la política más eficaz pasa por firmar acuerdos con los países de origen y ordenar y programar la inmigración.

No se olvida de las mujeres en un capítulo que lleva por título 'Mujeres y hombres' y en el que explica que ellas juegan «un papel clave» en su gobierno, que trabaja para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres. Entre las que recuerda se citan nombres de anteriores gobiernos como Soraya Sáenz de Santamaría, Ana Mato o Fátima Báñez pero también actuales como Isabel Díaz Ayuso, María Guardiola, Marga Prohens o María José Sáenz de Buroaga.

Y también recalca que, por mucho que se avance, sigue existiendo «un muro con el que nos estrellamos una y otra vez: la violencia de género. No habrá una igualdad real entre sexos hasta que erradiquemos esa maldita lacra», afirma insistiendo en que es un tema que le afecta de forma especial en lo personal ya que, durante su etapa como secretario de Estado conoció «historias espeluznantes».

Y Juanma Moreno muestra su preocupación por el «negacionismo» de partidos que niegan evidencias como la violencia de género, el cambio climático o las vacunas, en clara alusión a Vox.