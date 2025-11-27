Suscríbete a
DEBATE DEL ESTADO DE LA COMUNIDAD

Juanma Moreno: «Por qué el Gobierno de España maltrata a los puertos de Andalucía»

El presidente señala que «queremos lo mejor para nuestros hermanos catalanes, pero no a nuestra costa»

Óscar Puente invierte en el puerto de Barcelona casi lo mismo que en los siete de Andalucía hasta 2029

El presidente de la Junta, en el Parlamento este jueves MANUEL OLMEDO
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

«Por qué el Gobierno de España tiene que maltratar a los puertos de Andalucía, cuando aquí tenemos el de Algeciras, que es el principal del país, y le da más dinero solo a uno de Cataluña, al de Barcelona, que a ... todos los nuestros». La pregunta se la ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el tramo final de la jornada de este jueves del Debate del Estado de la Comunidad, y cuando estaba usando el turno de respuesta a la intervención del portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García Sánchez.

