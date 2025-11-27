Juanma Moreno: «Por qué el Gobierno de España maltrata a los puertos de Andalucía»

«Por qué el Gobierno de España tiene que maltratar a los puertos de Andalucía, cuando aquí tenemos el de Algeciras, que es el principal del país, y le da más dinero solo a uno de Cataluña, al de Barcelona, que a ... todos los nuestros». La pregunta se la ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el tramo final de la jornada de este jueves del Debate del Estado de la Comunidad, y cuando estaba usando el turno de respuesta a la intervención del portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García Sánchez.

«¿Es eso razonable, que sólo el puerto de Barcelona se lleve más dinero que todos los de Andalucía? Nosotros queremos lo mejor para nuestros hermanos catalanes, pero no a costa nuestra: los andaluces no van a olvidar ni perdonar esos privilegios», ha añadido el jefe del Ejecutivo autonómico.

Moreno ha hecho referencia a la noticia que publicó esta semana 'ABC de Sevilla' y que avanzaba que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que dirige Óscar Puente (PSOE), prevé en su Plan Inversor para los puertos españoles que Cataluña se lleve la tajada más cuantiosa con 1.530 millones en los próximos cuatro años; de este dinero, 1.226 serán para las instalaciones marítimas de la Ciudad Condal, que es uno de los dos puertos que el Estado considera de interés general en esa comunidad autónoma junto al de Tarragona.

Agravios

Andalucía, que está en la segunda posición de la inyección económica de Transportes, recibe 1.300 millones, una suma muy parecida a la que absorbe en solitario el puerto de Barcelona. Se da la circunstancia de que los siete puertos de interés general de la región —que son Algeciras, Almería, Cádiz, Huelva, Málaga, Motril y Sevilla— representan el 28 por ciento del movimiento total de mercancías del sistema nacional, con más de 156 millones de toneladas en 2024. Los dos puertos de la comunidad catalana suman el 25 por ciento del transporte de mercancías.

La Autoridad Portuaria de Algeciras tiene prevista la llegada de 530 millones de euros hasta 2029, bastante menos de la mitad de la suma que le corresponderá al de Barcelona —un 135 por ciento menos, en concreto—.

Además de superar a la terminal catalana en número de mercancías anuales, el de Algeciras lo supera en metros lineales —25.680 frente a 19.194— y cuenta con una línea de conexión estratégica entre el Sur de Europa y el Norte de África que mueve a 5,5 millones de pasajeros al año, y acoge las operaciones de doscientas navieras y dispone de conexión con doscientos puertos a nivel mundial. Cierto es que la terminal barcelonesa es líder de cruceros en Europa y en el Mediterráneo, y la única de España con conexión ferroviaria directa con Europa.