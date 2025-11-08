Suscríbete a
Herido un policía nacional por disparos en Isla Mayor mientras realizaba un seguimiento a narcos
Congreso del PP-A
Tellado clama contra la corrupción del Gobierno de Sánchez: «Caerán todos, incluido el número uno»

Juanma Moreno firma ejemplares de su libro mientras mantiene la intriga sobre su nueva ejecutiva

El presidente del PP tiene una larga cola de seguidores que esperan un autógrafo. El stand instalado en Fibes ya ha vendido más de cien

El presidente de Murcia: «Juanma Moreno se ha convertido en un referente a nivel nacional»

Juanma Moreno firmando ejemplares de su libro en el stand de Fibes
Juanma Moreno firmando ejemplares de su libro en el stand de Fibes Manuel Olmedo
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Como si fuera una estrella, el presidente de la Junta ha hecho un break en el congreso del PP que tiene lugar este fin de semana en Fibes para firmar ejemplares de 'Manual de resistencia, la vía andaluza', el libro que presentó la ... pasada en Sevilla y en el que cuenta su trayectoria hasta llegar a la Junta de Andalucía.

