Juanma Moreno firma ejemplares de su libro mientras mantiene la intriga sobre su nueva ejecutiva

Como si fuera una estrella, el presidente de la Junta ha hecho un break en el congreso del PP que tiene lugar este fin de semana en Fibes para firmar ejemplares de 'Manual de resistencia, la vía andaluza', el libro que presentó la ... pasada en Sevilla y en el que cuenta su trayectoria hasta llegar a la Junta de Andalucía.

Moreno ha aprovechado el corte de mediodía para comer para dedicarse a firmar ejemplares. Lo ha hecho en una mesa alta instalada en Fibes junto al stand 'La librería' que los populares han instado en el salón de acceso al plenario.

Una larga cola espera para conseguir el autógrafo del autor rodea al presidente andaluz que atiende de lo más sonriente a todo el que se le acerca con un ejemplar de su manual. «¿Qué te pongo Juancho o como?», preguntaba a uno de los que han aguardado la cola para lograr la firma del líder popular.

Y Moreno, que luce en su mano derecha un peculiar anillo de metal que le mide las constantes vitales y controla las horas de sueño (tiene serios problemas de insomnio) ha seguido pacientemente firmando libros. Uno de los que se ha acercado al presidente andaluz para conseguir un ejemplar firmado ha sido Pedro Rodríguez, el histórico popular que fuera alcalde de Huelva durante más de veinte años.

Así se ha sucedido la firma de ejemplares durante más de media hora. ¿Cuántos libros ha vendido el presidente con su debut editorial? Aunque habrá que esperar que la editorial haga públicos esos datos, en el stand instalado en Fibes habían vendido al mediodía de este sábado más de cien ejemplares de los 650 que han traído.

En la segunda jornada del cónclave popular se está viendo más animación que en la primera y muchas caras conocidas de la formación. Entre ellos estaba el diputado Ricardo Tarno que, según confesaba lleva desde principios de los años 90 acudiendo a congresos de esta formación.

O la presidenta de la autoridad portuaria de la bahía de Cádiz, Teófila Martínez que confesaba que «hay que disfrutar de todo lo bueno que tenemos» o la exministra Fátima Báñez, hoy presidenta de la fundación CEOE.

A la espera de que esta tarde Juanma Moreno revele en su discurso los nombres de la nueva ejecutiva del PP-A, de la que nadie suelta prenda. Hay corrillos en los que la pregunta del millón es si habrá alguna sorpresa en el equipo que encare las elecciones o si habrá alguna baja. Es algo que Juanma Moreno mantiene en el más estricto secreto y que no desvelará hasta su intervención, prevista en torno a las 6 de la tarde.

Mientras sigue la intriga, todo el PP andaluz está este sábado en Fibes y todos estarán a partir del lunes apoyando al PP-A con su principal objetivo a corto plazo: revalidar la mayoría absoluta en las próximas elecciones en Andalucía.