Juanma Moreno se estrena en TikTok: «Tranquilos. No voy a bailar»

«Todo camino empieza con un primer paso y hoy mientras voy andando hacia mi despacho por los pasillos del palacio de San Telmo empiezo a caminar en esta red social».

Así ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía que estrena cuenta en TikTok, la red social nacida en China en el año 2016 y que permite crear y compartir vídeos de 15 segundos a diez minutos.

Juanma Moreno, que ya tiene cuenta en otras redes sociales como X (antes Twitter) ha colgado un video en el que aparece muy sonriente asegurando que se estrena en la red «con la energía que dan siempre los nuevos retos» .

En tono relajado el jefe del ejecutivo andaluz recuerda que algunas personas en septiembre se plantean retos, como volver al gimnasio o mejorar su nivel de ingles. Pero él, según dice, se ha propuesto abrir su nuevo perfil en TikTok. «Pero tranquilos, no voy a bailar, de momento», anuncia sonriente.

«A partir de ahora nos vemos por aquí», anuncia el presidente en su nueva cuenta que, de momento, ya tiene más de 240 seguidores. Desde la Junta de Andalucía aseguran que Juanma Moreno irá colgando contenido en su nuevo perfil.

El presidente de la Junta, muy activo en las redes sociales, tiene un perfil en X desde el año 2011 en el que cuelga fotos, vídeos y numerosas declaraciones que es seguido por más de 207.000 seguidores.