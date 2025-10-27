Suscríbete a
ABC Premium

Juanma Moreno entiende que Guardiola convoque elecciones en Extremadura: «Se demuestra que Vox no quiere la gobernabilidad»

El presidente de la Junta de Andalucía respeta y entiende los motivos de su homóloga extremeña para adelantar los comicios: «Vamos a ver qué hace Sánchez»

PSOE y Vox rescatan la 'pinza' para erosionar la mayoría de Juanma Moreno

Juanma Moreno entiende que Guardiola convoque elecciones en Extremadura: «Se demuestra que Vox no quiere la gobernabilidad»
José María Aguilera

José María Aguilera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, acaba de convocar elecciones autonómicas, que se celebrarán el 21 de diciembre. Guardiola había presentado los presupuestos para el próximo año, y se ha encontrado el rechazo de todos los grupos políticos, incluido Vox. Ante la imposibilidad ... de gobernar, ha decidido cumplir con su palabra y acudir a los comicios para dar voz a los ciudadanos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app