Juanma Moreno entiende que Guardiola convoque elecciones en Extremadura: «Se demuestra que Vox no quiere la gobernabilidad»

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, acaba de convocar elecciones autonómicas, que se celebrarán el 21 de diciembre. Guardiola había presentado los presupuestos para el próximo año, y se ha encontrado el rechazo de todos los grupos políticos, incluido Vox. Ante la imposibilidad ... de gobernar, ha decidido cumplir con su palabra y acudir a los comicios para dar voz a los ciudadanos.

Su homólogo en Andalucía, Juanma Moreno, presentará este martes los presupuestos de la comunidad gracias a la mayoría absoluta de la que dispone desde 2022. Pero el próximo año habrá elecciones y el presidente teme que se llegue a una situación de inestabilidad como la que sufren los vecinos extremos.

«Ya vemos que Vox no colabora, que Vox no quiere la gobernabilidad de Extremadura, y por tanto la única salida que le queda a ella es precisamente hacer unas elecciones», entiende. Respeta la decisión de María Guardiola, que es «consecuencia de la negación de Vox de aprobar los presupuestos».

«Vamos a ver qué hace Sánchez», ha terminado el líder popular, tras conocer que Carles Puigdemont y su ejecutiva romperán el pacto de investidura y pasan a la oposición.