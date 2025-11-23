Suscríbete a
A Juanma Moreno se le ha echado encima el crudo invierno

La crisis de los cribados y ahora el «caso mascarillas» en Almería oscurecen para el presidente andaluz un último año de mandato que él creía tranquilo. Vox acecha y la mayoría absoluta parece escaparse entre los dedos

Juanma Moreno, gesticulante en una sesión en el Parlamento andaluz Juan Flores
Eduardo Barba

Sevilla

El otoño político se ha transformado en gélido invierno para los intereses de Juanma Moreno. El presidente andaluz se plantó en septiembre, tras el plácido descanso estival, con planes bien diseñados para consolidar en el último año de legislatura su amplia mayoría en los ... sondeos y poder ir presentando su libro, 'Manual de convivencia', entre aclamaciones, cálculos electorales ventajistas y tranquilidad. Todo controlado. Meses de paz hasta enero o febrero esperando con calma algún movimiento de Pedro Sánchez para poder reaccionar con margen temporal y holgura electoral. Si adelantan en Madrid se adelantan en el sur. Pero esa tesis se antoja diluida. La previsión se hizo añicos a las primeras de cambio.

