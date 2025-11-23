A Juanma Moreno se le ha echado encima el crudo invierno

El otoño político se ha transformado en gélido invierno para los intereses de Juanma Moreno. El presidente andaluz se plantó en septiembre, tras el plácido descanso estival, con planes bien diseñados para consolidar en el último año de legislatura su amplia mayoría en los ... sondeos y poder ir presentando su libro, 'Manual de convivencia', entre aclamaciones, cálculos electorales ventajistas y tranquilidad. Todo controlado. Meses de paz hasta enero o febrero esperando con calma algún movimiento de Pedro Sánchez para poder reaccionar con margen temporal y holgura electoral. Si adelantan en Madrid se adelantan en el sur. Pero esa tesis se antoja diluida. La previsión se hizo añicos a las primeras de cambio.

A la calzada bien asfaltada y plana por la que transitaba el líder andaluz le han surgido dos grietas de enormes dimensiones que han amenazado con convertirse en socavones, de ahí la rápida actuación de cirugía en ambos casos. Con todo, pese a esa celeridad y contundencia en la reacción, las dos crisis que se le han venido encima al responsable de la Junta, la de los cribados del cáncer de mama y la del «caso mascarillas» en Almería, no sólo le obligan a cambiar el paso y la estrategia sino que varían notablemente la perspectiva de cara a los próximos comicios autonómicos. La clara mayoría absoluta con la que venció en los anteriores y que pintaba para los siguientes parece que se le escapa entre las manos a consecuencia de las dos crisis. Reeditarla comienza a pintarse complejo. Y no ya por lo que pueda aprovecharlo la izquierda sino un oponente con el que no contaban tanto hasta hace apenas un suspiro: Vox.

El mismo Moreno ya ha expresado sin ambages que quien más puede aprovechar el momento de crisis del PP andaluz es el partido de Santiago Abascal, que en los sondeos no para de crecer y que va recortando espacio por la derecha a los populares. Especialmente a nivel nacional, pero también ya en la comunidad andaluza. En silencio, sin mojarse. De hecho, algunos desde dentro ya apuntan que el mismo Moreno no debería insistir tanto en la negativa rotunda a un hipotético pacto postelectoral con Vox para gobernar la región, ya que podría convertirse en preso de sus palabras y caer en una contradicción fatal si al final se ve obligado a estrechar la mano de esa formación.

El interés partidista

El panorama y las expectativas han cambiado en buena medida. Primero, por la crisis en el SAS, que se llevó por delante a la consejera Rocío Hernández tras una demostración de torpeza e incapacidad indudables para atender los fallos que se estaban produciendo en los cribados del cáncer de mama y la comunicación con pacientes de diagnóstico dudoso, a las que no se había informado adecuadamente. Estos errores, que venían de atrás y ocuparon también la etapa de la anterior consejera, afloraron tras la denuncia de la asociación Amama y señalaron el núcleo de las anomalías en el hospital sevillano Virgen del Rocío y el epicentro de un problema más estructural en el SAS que está afrontando para una remodelación profunda el nuevo responsable de la cartera, el todoterreno y apagafuegos Antonio Sanz.

Pero el asunto, que ha afectado a más de 2.000 mujeres a las que ya se ha llamado para realizar las pruebas en su mayor parte, ha servido de munición tanto al PSOE como a la izquierda en general, con todos sus instrumentos sociales y hasta callejeros, para avivar la tensión, convocar manifestaciones y generar un ruido tremendo al que han añadido mucha levadura propagandística por evidente interés partidista. De una manera u otra, ante la opinión pública el perfil del Ejecutivo autonómico se ha erosionado de manera preocupante para el PP.

Este primer caso crítico de la 'era Moreno' tiene un inquietante elemento común con el segundo: la pasividad o, en el mejor de los casos, la falta del conocimiento adecuado de lo que estaba pasando por parte de la dirección del Gobierno andaluz o del propio partido, que para el caso es lo mismo. Que el presidente y su equipo no conocieran lo que estaba ocurriendo con un asunto tan sensible como pruebas de cáncer es también un profundo error que denota una ausencia del suficiente control interno, más allá de la negligencia. En ese sentido, el estallido en sus propias manos del «caso mascarillas» y la ruptura de la dirección en Almería de esta pasada semana refleja una llamativa dejadez orgánica, puesto que la investigación arrancó en 2021 y ya proyectaba sombras inquietantes sobre la cúpula provincial de la Diputación. Nada se ha hecho desde entonces. Y claro...

La detención del que ha sido presidente de esa corporación y líder de la formación hasta este viernes Javier Aureliano García cogió con el pie completamente cambiado a los líderes regionales del PP y al propio presidente de la Junta, que en esta ocasión ha pecado, como poco, de desdén hacia una provincia que le ha pillado algo lejos a pesar del caladero enorme de votos que allí tiene. Ni siquiera era García un hombre de su total confianza, puesto que llegó respaldado por los anteriores jefes de Génova, Pablo Casado y Teodoro García Egea, bajo el apadrinamiento del omnipresente y eterno en la provincia almeriense Gabriel Amat. La influencia de Javier Arenas ha sido en esta demarcación, por tanto, enorme hasta la fecha. Pero nada alteró la actual dirección ni siquiera cuando eran ya numerosas las voces internas que pedían una revisión y cambios ante lo que podía venirse encima. Y se vino. La UCO avanzó y ahora la Justicia va a tener al PP almeriense en el foco por más que se hayan producido las pertinentes dimisiones.

El segundo gran frente frío se le ha echado encima a Moreno sin darse cuenta y ha dejado esa mayoría absoluta anhelada en una misión cada vez más difícil. A los inviernos hay que llegar más abrigado. De lo contrario, hay resfriados muy traicioneros.