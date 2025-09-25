Suscríbete a
Juanma Moreno, al diputado de Adelante Andalucía José Ignacio García: «Por fin reconoce que cobra más que yo»

El portavoz de la formación de izquierdas lo había acusado de beneficiar a los ricos con su ley de vivienda cuando gana «7.000 euros al mes»

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en el Parlamento
Antonio R. Vega

Uno de los momentos más esperados en las sesiones de control al Ejecutivo andaluz en el Parlamento suele ser el rifirrafe entre el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el portavoz de Adelante Andalucía-Grupo Mixto, José Ignacio García, quien a ... menudo aprovecha la ocasión para echarle en cara lo «mucho» que gana. Este jueves volvió a traerlo a colación al preguntarle al mandatario andaluz sobre las medidas que está llevando a cabo su Gobierno para solucionar el grave problema de la falta de vivienda y el aumento de los precios de alquiler y venta.

