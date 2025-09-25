Juanma Moreno, al diputado de Adelante Andalucía José Ignacio García: «Por fin reconoce que cobra más que yo»

Uno de los momentos más esperados en las sesiones de control al Ejecutivo andaluz en el Parlamento suele ser el rifirrafe entre el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el portavoz de Adelante Andalucía-Grupo Mixto, José Ignacio García, quien a ... menudo aprovecha la ocasión para echarle en cara lo «mucho» que gana. Este jueves volvió a traerlo a colación al preguntarle al mandatario andaluz sobre las medidas que está llevando a cabo su Gobierno para solucionar el grave problema de la falta de vivienda y el aumento de los precios de alquiler y venta.

El diputado de la formación de izquierdas fundada por Teresa Rodríguez le echó en cara que gana «7.000 euros al mes». Puso la cifra en relación con la dificultad de las familias, jóvenes y pensionistas que no pueden permitirse pagar una vivienda en propiedad o un alquiler. Con una mano «se ha subido un 30% el sueldo y con la otra mano les dice a los andaluces que no hay que controlar los precios» de la vivienda.

Cansado es escuchar el «mismo mantra o raca raca», como lo denominó, Juanma Moreno le contestó que su partido considera «ricos» a los andaluces que ganan 25.000 euros al año. Eso fue después de anunciar que a partir de 2026 la Junta va a ampliar la deducción de las cantidades destinadas al alquiler de vivienda en la cuota autonómica del Impuesto de la Renta, que se elevará a 1.200 euros para la población menor de 35 años y mayor de 65 años cuyos ingresos anuales sean de 25.000 euros. Los llama «ricos» cuando «usted cobra casi cuatro veces más», le reprochó el presidente al diputado de izquierdas, que había cuestionado el proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía, porque «es la ley de las recalificaciones y los maletines de los concejales de urbanismo».

Por alusiones, Ignacio García le replicó: «¿Cuántas veces tenemos que decir no cobramos lo mismo? [En Adelante Andalucía] donamos el salario. Yo cobro lo mismo que cuando era profesor y cobraré lo mismo cuando vuelva a mi puesto de trabajo», le corrigió. «A ver si usted puede decir lo mismo», retó a la dirigente del PP.

89.275 euros de sueldo en doce pagas

Abierta la competición por ver quién cobraba más sueldo, el presidente andaluz no se arredró. «Algo hemos ganado. Por fin reconoce que usted cobra más que yo», dijo. «Usted puede decir que lo dona. Pero lo percibe. Así que déjese de historias», prosiguió. Por cierto, «¿quién gana más de 7.000 euros en la Junta?», preguntó por curiosidad. Moreno Bonilla percibe un salario bruto anual de 89.275,32 euros, distribuido en 12 pagas.

«Lo que le da coraje es que su electorado sabe algo que no sabía, que usted cobra más que yo, gracias a su intervención», remató. Y tambien «va a cobrar más» cuando regrese a la enseñanza pública porque los docentes han visto aumentado su sueldo con el Gobierno andaluz y ahora «cobran más de la media nacional».