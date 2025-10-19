Suscríbete a
Juanma Moreno en el Día del Cáncer de Mama: «La prevención salva vidas»

El presidente de la Junta de Andalucía lanza un mensaje de esperanza y aboga por seguir confiando en la sanidad pública

Incidencia alta, mortalidad a la baja, el mapa del cáncer de mama en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que «la prevención salva vidas», destacando que este domingo, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, es «un día de esperanza».

Además, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a «seguir confiando ... en la sanidad pública».

