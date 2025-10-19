Juanma Moreno en el Día del Cáncer de Mama: «La prevención salva vidas»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que «la prevención salva vidas», destacando que este domingo, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, es «un día de esperanza».

Además, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a «seguir confiando ... en la sanidad pública».

Así lo ha expresado en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', en el que ha querido reconocer la labor de los profesionales sanitarios andaluces, que «se vuelcan cada día en investigar y mejorar el diagnóstico y tratamiento» de esta enfermedad. Se trata de un mensaje que llega solo unos días después de la crisis provocada por lo fallos en los cribados del cáncer que provocaron la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández y la puesta en marcha de un amplio plan de choque para atajar el problema. En la misma línea, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha subrayado que «la prevención y la investigación son claves» en la lucha contra el cáncer de mama. A través de sus redes sociales, ha agradecido el compromiso de los profesionales sanitarios «que cada día acompañan, cuidan e investigan«, destacando que »sois esenciales«. Asimismo, ha reiterado la importancia de confiar »siempre en la sanidad pública«.

