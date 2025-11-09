Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Muere una persona en el incendio de una casa en Dos Hermanas
Congreso del PP-A
Juanma Moreno: «La privatización es la gran mentira del PSOE»

Juanma Moreno: «La privatización es la gran mentira del PSOE»

El presidente andaluz recuerda que ha sido el partido que más ha hecho por servicios públicos como la educación, la sanidad y la dependencia

Pide «dejarse la piel» para revalidar la mayoría y advierte que la izquierda y Vox son «la cara a y la cara b» que busca lo mismo: romper la estabilidad

Juanma Moreno, ilusionado con revalidar la mayoría absoluta

Juanma Moreno con Alberto Núñez Feijóo
Juanma Moreno con Alberto Núñez Feijóo Manuel Olmedo
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Después de haber logrado una aplastante mayoría del 99,95 por ciento, este domingo Juanma Moreno ha querido centrarse en la que será su prioridad a partir de este lunes: revalidar la mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas y poder conseguir otra legislatura para « ... seguir transformando Andalucía».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app