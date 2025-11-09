Juanma Moreno: «La privatización es la gran mentira del PSOE»

Después de haber logrado una aplastante mayoría del 99,95 por ciento, este domingo Juanma Moreno ha querido centrarse en la que será su prioridad a partir de este lunes: revalidar la mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas y poder conseguir otra legislatura para « ... seguir transformando Andalucía».

En su alegato final este domingo en Fibes, Juanma Moreno, que ha sido arropado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijjóo, del secretario general, Miguel Tellado, y de toda la formación además del presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha dejado claro que la «privatización es la gran mentira del PSOE» y ha pedido que «dejen ya de meter miedo» ya que el PP está «transformando Andalucía».

En un tono tajante, Juanma Moreno ha afirmado que en Andalucía «siguen con el mismo cuento» que es la privatización pese a que no es cierto. «Decían que íbamos a quitar las pensiones y la salud. Siempre metiendo miedo a la sociedad, yo voy a dejar claro que es falso. La privatización es la gran mentira del PSOE».

El argumento lo ha refrendado con datos y ejemplos de todo ello. El PP cogió Andalucía siendo la ultima en gasto sanitario y ya está por encima de la media de España. Se cogió una sanidad con un presupuesto de 9.800 millones y se ha llevado a más de 16.200 millones de euros para el próximo año.

Otro ejemplo. La agencia de dependencia tenia 1.260 millones de presupuesto y se ha multiplicado hasta 2.610 y actualmente atiende a un 47 por ciento más que el último año de gestión socialista.

En educación el presupuesto era de 6.300 millones y se ha aumentado hasta superar los 9.300 pese a que hay 130.000 niños menos que en el año 2018. «Eso es avanzar, avanzar y avanzar, ya está bien de tanta y tanta mentira», ha recalcado.

«¿Cómo se puede llamar privatizador a un gobierno que dedica a comedores escolares, autobuses y 1.000 millones de euros?. Aquí lo único que hay son toneladas de mentiras sobre el gobierno que mas recursos públicos ha puesto a disposición de la familia que mas dinero ha dado a los servicios los públicos Ya está bien de mentir y de manipular», ha recalcado.

«Si creen que van a engañar a los andaluces, lo llevan claro», ha dicho Juanma Moreno queriendo zanjar el mantra de la privatización.

En esta línea Moreno ha dicho que la Andalucía de 2025 «nada tiene que ver con la de 2018» porque es una comunidad respetada, admirada y con vocación de liderazgo. «Hemos conseguido lo que parecía imposible, ser líderes», ha dicho, dando datos del crecimiento económico o poniendo como ejemplo que Andalucía sea la segunda comunidad con menos impuestos.

Además Juanma Moreno ha afirmado que no va a permitir «que por un puñado de votos arrastren por el suelo la buena reputación de nuestro sistema sanitario y educativo». De hecho, ha admitido, que aunque queda por hacer se ha hecho mucho y con «menos recursos» ya que Andalucía recibe cada año 1.500 millones menos de lo que le corresponde.

«Los gobiernos socialistas rompen la igualdad y la solidaridad de todos los españoles», ha dicho Juanma Moreno acusando al Gobierno socialista de «limitar» las posibilidades de Andalucía. En este sentido ha hecho referencia a María Jesús Montero, la vicepresidenta y candidata del PSOE a la Junta, recordado que la misma persona que exigía 4.000 millones a Rajoy a ahora niega 1.500 que corresponde cada año. Ahora «se olvida de Andalucía, la desprecia y la traiciona», ha dicho en referencia a María Jesús Montero. Y en esta línea ha recalcado que el Gobierno central «maltrata los intereses de un pueblo honesto como Andalucía».

Pero, ya pensando en lo que viene por delante, las próximas elecciones autonómicas, Juanma Moreno ha advertido de que existe una «confluencia de intereses, una UTE una unión temporal« de todos los grupos de a oposición para cortar el cambio en Andalucía que son «la cara a y la cara b del mismo disco que no piensan lo mismo pero buscan lo mismo: romper la estabilidad».

Juanma Moreno se ha dirigido a los jóvenes, a las mujeres y a los trabajadores y les ha pedido el apoyo. A partir de ahora ha conminado a los suyos a «dejarse la piel trabajando y convencido para mantener esa estabilidad».

En cuanto a Feijóo, ha asegurado que va a ser el próximo presidente del Gobierno «con el impulso» de los andaluces. Y que el PP está preparado para ganar las elecciones, las que vengan. «Te queremos ya como presidente del Gobierno», le ha dicho.

Luego ha insistido en la 'vía andaluza' y advertido que, frente a la crispación datos, se mantenga la serenidad. Se trata de principios que «va a estar en juego».

Con la familia

Juanma Moreno ha estado acompañado este domingo en Fibes de toda su familia (su mujer, sus hijos, madre, sus hermanos y su suegro) y que se ha emocionado al recordar también a su padre ya fallecido, ha dado las gracias por las «toneladas de cariño» y el «apabullante» respaldo conseguido. «Se van a creer que hemos trucado algo», ha bromeado en referencia a la aplastante mayoría conseguida.

En un inicio de discurso muy emotivo, ha recordado que también fue en Fibes donde recibió hace doce años «el encargo más importante» de su vida ya que contó con el apoyo para construir una alternativa de gobierno en Andalucía.

El presidente ha dicho que el PP «ha sabido renovarse» y ha recordado a todos los presidentes del PP que le precedieron citándolos a todos por «mantener encendida la antorcha» del PP. En este sentido Juanma Moreno ha recalcado el sentido del deber que está presente donde tienen responsabilidades para gobernar e incluso ha citado a concejales de pequeños municipios.