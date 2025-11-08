Juanma Moreno confirma a Repullo como secretario general del PP andaluz e incorpora a Carolina España

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Juanma Moreno ya ha hecho público el puzle con las piezas que formarán parte de su nueva ejecutiva en el Partido Popular de Andalucía. El presidente del PP-A ha confirmado a Antonio Repullo como secretario general, reafirmando y reforzando sus cuatro años de trabajo. ... A su vez, ha incorporado una nueva secretaría en el ámbito de la Vivienda, donde incorporan a Manuel Francisco García Delgado, y cuenta a su vez con Carolina España.

Este es el equipo de Juanma Moreno en el Partido Popular andaluz: • Secretario General: Antonio Repullo • Coordinador General y Responsable Organización: Ignacio Romaní • Vicesecretarios: ◦ Política Municipal: Ana Mestre ◦ Análisis Electoral: Jacobo Florido ◦ Movilización: Alejandro Romero ◦ Coordinación con el Gobierno: Ramón Fernández-Pacheco ◦ Economía y Hacienda: Pablo Venzal ◦ Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural: José Carlos Álvarez ◦ Salud e Igualdad: Beatriz Jurado ◦ Infraestructuras: Inmaculada Hernández ◦ Vivienda: Manuel Francisco García ◦ Turismo, Cultura y Deporte: Auxiliadora Izquierdo ◦ Industria y Energía: Natalia Márquez ◦ Desarrollo Sostenible: Soledad Aranda ◦ Empleo, Educación y Universidad: Ana Belén Mata ◦ Coordinación Institucional: Pamela Hoyos ◦ Estrategia Tecnológica y Sociedad del Futuro: Raúl Jiménez Tesorero: Nacho Díez Presidente del Comité Electoral: Antonio Sanz Presidente del Comité de Derechos y Garantías: Manuel Atienza Presidenta del Comité Territorial Autonómico: Maribel Sánchez Presidenta de la Unión Interparlamentaria: Maribel Lozano Presidente de la Unión Intermunicipal: Gabriel Amat Presidente del Consejo Andaluz de Alcaldes: José Maria Bellido Presidente de la Comisión de Diputados Provinciales: David Toscano Presidenta del Consejo Asesor: Carolina España Presidenta de la Alianza Rural: Lorena Guerra Presidente de la Escuela de Formación Antonio Garrido: José Ricardo García Vocales (anunciados por la Mesa del Congreso) Antonio Repullo Javier Arenas Javier A. García Elías Bendodo Juan Bravo Erick Domínguez Carolina España Bruno García Manuel Andrés González Antonio Hernández Mancha Loles López Toni Martín Teófila Martínez Adolfo Molina Juanma Muñoz Patricia Navarro Gabino Puche Francis Rodríguez Ignacio Romaní Ricardo Sánchez Antonio Sanz Juan Ignacio Zoido María del Mar Vázquez Marifrán Carazo Carmen Crespo Vocales de la Junta Directiva Autonómica Francisco de la Torre Salvador Fuentes María José García Pelayo José Ignacio Landaluce Almudena Martínez del Junco Pilar Miranda Francisco Salado José Luis Sanz María del Mar Vázquez Mª Ángeles Muñoz

