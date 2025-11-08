Suscríbete a
Juanma Moreno confirma a Repullo como secretario general del PP andaluz e incorpora a Carolina España

El presidente del PP andaluz crea una nueva vicesecretaría en el ámbito de la vivienda y apenas introduce cambios en su nueva ejecutiva

Juanma Moreno, junto a Carolina España y Antonio Repullo
Juanma Moreno, junto a Carolina España y Antonio Repullo
José María Aguilera

Juanma Moreno ya ha hecho público el puzle con las piezas que formarán parte de su nueva ejecutiva en el Partido Popular de Andalucía. El presidente del PP-A ha confirmado a Antonio Repullo como secretario general, reafirmando y reforzando sus cuatro años de trabajo. ... A su vez, ha incorporado una nueva secretaría en el ámbito de la Vivienda, donde incorporan a Manuel Francisco García Delgado, y cuenta a su vez con Carolina España.

