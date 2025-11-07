Juanma Moreno bromea al saludar a los líderes regionales de CCOO y UGT: «¿Se ha desconvocado la manifestación?»

El candidato a la reelección como presidente del PP-A y presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha llegado en la tarde de este viernes al 17 Congreso regional del partido, con el objetivo de «renovar la ilusión» y el «futuro por Andalucía», y ha ... hecho una «entrada triunfal» al plenario, según palabras del conductor del cónclave, el periodista Luis Márquez.

Pero justo antes de entrar, Moreno se ha encontrado a su llegada con los líderes de Comisiones Obreras y UGT en Andalucía, Oskar Martín y Nuria López. Tras el intercambio de saludos, que demuestra la buena relación de los sindicatos con la Junta pese a las críticas cotidianas, el presidente ha querido bromear con ellos: «¿Se ha desconvocado la manifestación?».

Congreso del Partido Popular andaluz en Sevilla

No olvida el líder popular que este domingo se han convocado ocho manifestaciones en las distintas capitales de la provincia para protestar por el actual momento de la sanidad pública. CCOO, UGT y las Mareas Blancas (amén de la oposición política) se han quedado solos tras desligarse los sindicatos profesionales Satse, Csif y Sindicato Médico Andaluz.

Nuria López le ha respondido que no están desconvocadas, pero que esperan activar una mesa de diálogo con la Junta. Moreno se ha despedido con mucha cordialidad de los dirigentes sindicales y se ha dirigido al plenario del congreso

El presidente ha lanzado una breves palabras a los medios de comunicación a su llegada, pasadas las 17,30 horas, al Palacio de Exposiciones y Congreso de Sevilla (Fibes), donde desde este viernes y hasta el domingo se desarrolla el 17 Congreso del PP-A, bajo el lema 'Siempre Andalucía'.