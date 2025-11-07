Suscríbete a
Juanma Moreno bromea al saludar a los líderes regionales de CCOO y UGT: «¿Se ha desconvocado la manifestación?»

El presidente de la Junta de Andalucía ha tenido una breve y distendida conversación a su llegada al Congreso Regional del PP en Fibes

Juanma Moreno, con Oskar Martín (CCOO) y Nuria López
J. M. A.

El candidato a la reelección como presidente del PP-A y presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha llegado en la tarde de este viernes al 17 Congreso regional del partido, con el objetivo de «renovar la ilusión» y el «futuro por Andalucía», y ha ... hecho una «entrada triunfal» al plenario, según palabras del conductor del cónclave, el periodista Luis Márquez.

