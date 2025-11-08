Juanma Moreno anuncia que los jóvenes y los problemas de la vivienda serán sus prioridades

Segunda jornada del congreso del PP andaluz en Fibes. Una mañana que se ha iniciado con la noticia de que la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuya presencia estaba anunciada para este sábado por la mañana, no estará finalmente en ... Sevilla. La explicación que se ha dado para la ausencia de la presidenta madrileña, que era esperada con la máxima expectación, es una indisposición según fuentes del PP.

En cualquier caso la mañana ha comenzado temprano. Juanma Moreno ha llegado al cónclave poco después de las 10.30 y ya está en el plenario. A su entrada, acompañado por el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, el presidente ha recalcado que los jóvenes serán una de las prioridades del partido, algo que estará presente en el congreso, que precisamente se inicia con la intervención de la presidenta de NN.GG. del PP, María José Carmona.

Juanma Moreno, que este sábado ha vuelto a lucir el atuendo informal de este tipo de citas (con cazadora de sport) ha recordado que él procede de una organización juvenil ya que fue presidente de NN.GG.

«Además los jóvenes, precisamente ahora, tienen problemas muy especiales en materia de vivienda y en materia además de nivel adquisitivo, de salarios que son muy bajos para poder competir en un mundo que es cada vez más caro. Por lo tanto, es uno de los debates que vamos a tener en este Congreso«, ha dicho el presidente andaluz.

En este sentido Moreno ha recalcado que ese congreso tiene que servir para «analizar qué podemos hacer más desde el PP Andaluz y desde el Gobierno de Andalucía por mejorar la situación que viven los jóvenes y la situación que vive la mayoría de la sociedad andaluza».

Por ello ha recalcado que está «muy ilusionado» y «muy motivado» y que ve a sus compañeros «con muchas ganas de hacer cosas, de empujar hacia adelante y eso evidentemente me anima a mí mucho a seguir«.

Pero el presidente andaluz también ha hablado de la situación de la comunidad de Valencia tras la dimisión de su presidente, el popular Carlos Marzón, En este sentido ha dicho que desconoce «completamente» la negociación entre el PP y Vox para buscar un nuevo presidente y que no es a él al que le corresponde,

En cualquier caso su deseo es que «lo antes posible» el gobierno de la Generalitat Valenciana se ponga a trabajar en la recuperación de la comunidad valenciana.

«Creo que esa es la prioridad que se ha marcado una vez que el señor Mazón ha asumido su división y se marcha. Yo creo que los valencianos lo que quieren es que se pongan a trabajar el gobierno, que se dejen de politiqueo y que nos pongamos en marcha. Y eso es lo que deseo», ha dicho.

Inicio

El cónclave se inicia con la intervención de la presidenta de NN.GG. María José Carmona. Luego está prevista la primera ponencia social titulada «Andalucía, el arte de convivir» .Posteriormente llegará el turno de la presidenta del grupo popular en el Comité de Regiones y Ciudades, Sara Rautio que será presentada por la europarlamentaria del PP, Carmen Crespo.

Luego será el turno del presidente de la comunidad de Murcia, Fernando López Miras y a última hora de la mañana la del secretario general del PP, Miguel Tellado.

Ya por la tarde habrá nuevas ponencias y el plato fuerte, la intervención de Juanma Moreno para presentar su candidatura a la reelección está prevista en torno a las 6 de la tarde. Finalmente será la votación de la nueva ejecutiva y la proclamación de la candidatura.