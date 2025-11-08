Suscríbete a
Herido un policía nacional por disparos en Isla Mayor mientras realizaba un seguimiento a narcos
Ayuso cancela su participación en el congreso del PP andaluz por una «leve indisposición»

Juanma Moreno anuncia que los jóvenes y los problemas de la vivienda serán sus prioridades

El presidente del PP llega a la segunda jornada del congreso, de la que se descuelga la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al parecer por una indisposición

Moreno asegura que su deseo es que «lo antes posible» el Gobierno de la Generalitat de Valencia se ponga a trabajar para la recuperación tras la dana

Congreso del PP-A, en directo: Ayuso cancela su participación; Tellado y López Miras intervienen este sábado en Sevilla

El PP andaluz reactiva su maquinaria para «salir a la calle» a revalidar la mayoría de Juanma Moreno

Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Segunda jornada del congreso del PP andaluz en Fibes. Una mañana que se ha iniciado con la noticia de que la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuya presencia estaba anunciada para este sábado por la mañana, no estará finalmente en ... Sevilla. La explicación que se ha dado para la ausencia de la presidenta madrileña, que era esperada con la máxima expectación, es una indisposición según fuentes del PP.

