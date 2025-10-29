Juanma Moreno no acudirá al funeral de Estado en Valencia por las lluvias que asolan Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no acudirá finalmente al funeral de Estado que se celebra este miércoles en Valencia un año después de la Dana. El líder popular tenía pensado asistir y, tras finalizar su encuentro con enfermos de ... ELA y familiares, se dirigió al aeropuerto con el objetivo de tomar el vuelo hacia el levante español.

El retraso que acumulaba ya la salida del vuelo, unido a las lluvias que estaban cayendo en una parte de Andalucía, con numerosas incidencias, le han hecho decidir quedarse finalmente en la Comunidad.

La misa es para el recuerdo de las 237 víctimas mortales, la mayoría de ellas en Valencia. Estarán presentes tanto los Reyes Felipe y Letizia, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de una nutrida representación institucional.

Moreno ha recordado la ayuda que también se prestó desde Andalucía a los compatriotas valencianos en esos tristes momentos. Las tormentas también tuvieron una gran incidencia en la Comunidad andaluza, con un fallecido y numerosos daños materiales.