Inundaciones en calles y casas y caídas de árboles en Sevilla con más de 600 incidencias registradas
Última hora
El Ayuntamiento de Sevilla eleva al nivel uno su plan de emergencia tras más de 115 litros de agua en 13 horas

Juanma Moreno no acudirá al funeral de Estado en Valencia por las lluvias que asolan Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía tenía previsto acudir a la misa en memoria de las víctimas de la Dana

Funeral de Estado por las víctimas de la Dana en Valencia, en directo

In memoriam: las 237 vidas rotas por la Dana

J. M. A.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no acudirá finalmente al funeral de Estado que se celebra este miércoles en Valencia un año después de la Dana. El líder popular tenía pensado asistir y, tras finalizar su encuentro con enfermos de ... ELA y familiares, se dirigió al aeropuerto con el objetivo de tomar el vuelo hacia el levante español.

