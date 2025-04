Juan y Medio habla claro a quienes critican a las personas que van a su programa: «¿Estás desesperada? Sí, punto»

Hay una etapa de la vida en la que las arrugas cuentan historias, los silencios pesan más que las palabras, y el anhelo de compartir la rutina con alguien se convierte en una necesidad emocional tan básica como el respirar. Envejecer trae consigo muchas cosas: experiencia, serenidad, recuerdos… pero también, a menudo, soledad. Y en ese contexto, ¿quién dijo que buscar el amor a partir de cierta edad es un acto desesperado?

En uno de los últimos programas de 'La tarde, aquí y ahora' de Juan y Medio, una de las invitadas compartió con valentía su experiencia: había decidido acudir al programa para buscar pareja, pero se encontró con la incomprensión y el juicio de quienes la tachaban de «desesperada» por hacerlo públicamente.

Fue entonces cuando el presentador, como ya ha hecho en otras ocasiones, se convirtió en la voz que da dignidad a quienes buscan compañía sin miedo ni vergüenza. Juan y Medio se dirigió tanto al público presente como al de casa con un discurso claro, firme y lleno de humanidad:

«Hay una cosa que me llama la atención, es algo conceptual, de cabeza: 'está tan desesperada que va al programa de La tarde de Canal Sur'... Es cierto, como cuando vas a operarte, ¿tú qué crees, que vas por gusto? Vas porque tienes dolores, o vértigo, o conviene operarte porque si no vas a empeorar: vas porque no te queda otra.»

Con estas palabras, el presentador desmontó la idea de que buscar el amor en televisión sea un gesto frívolo o algo de lo que avergonzarse. Al contrario, lo equiparó con acudir al médico cuando algo no va bien: un acto de responsabilidad, de cuidado propio y, sobre todo, de valor. Porque reconocer que uno se siente solo y quiere dejar de estarlo no es debilidad, es honestidad.

«'¿Es que estás desesperada?' Sí. Punto. No hay más que hablar. Es que si no lo estuviera no monta todo este lío de llamar, de que la entrevisten, de viajar... Lógicamente tendrá un interés muy grande en dejar de sufrir, de estar sola, de llorar, de morirse de pena en su casa. Pues claro. Pero que no te dé vergüenza», añadió, arrancando aplausos del plató y probablemente, también, desde muchos hogares.

Con este alegato, Juan y Medio no solo defendió a su invitada, sino a miles de personas mayores que viven la soledad en silencio, que buscan amor o amistad sin saber dónde encontrarla. Y recordó, una vez más, que envejecer no significa renunciar al derecho de volver a ilusionarse, de compartir una sobremesa, una risa o incluso un proyecto de vida.

Porque el amor no tiene edad, y la soledad no deseada no es algo que haya que juzgar. Se comprende, se acompaña... y, cuando es posible, se cura. A veces, incluso, delante de una cámara de televisión.