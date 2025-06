Juan y Medio desvela lo más 'guarro' que ha visto en casa de Bertín Osborne: «Estaba yo en la cama...»

Compartir piso es algo obligado para muchos en ciertas etapas de la vida. Ya sea con amigos o desconocidos, la convivencia da para anécdotas que oscilan entre lo entrañable, lo incómodo y, en algunos casos, lo absolutamente asqueroso. Juan y Medio lo sabe bien.

El presentador andaluz se sentó recientemente en el escenario del Cartuja Center de Sevilla como invitado especial del podcast «La Pija y la Quinqui», y allí, entre risas y recuerdos, soltó una de esas historias que uno no espera oír jamás… y menos de alguien que compartió techo con Bertín Osborne.

En mitad del programa, con el humor habitual de Mariang Maturana y Carlos Peguer, le lanzaron una pregunta sin anestesia: «Has compartido piso con Bertín Osborne, ¿cuál es la cosa más guarra que has visto?»

Juan, sin pestañear, respondió con la naturalidad de quien ha vivido de todo: «La cosa más guarra que he visto en casa de Bertín Osborne, ha sido estar yo acostado en mi cama y ver caer del techo una rata. Y digo guarra, porque era una rata sin duchar.»

El teatro estalló en carcajadas. Pero la historia no acabó ahí. Peguer, siempre rápido, añadió: «No la juzgues, podría haber sido un chef«, haciendo referencia a la película Ratatouille.

Para no dejar la historia a medias, Juan matizó el contexto con su característico desparpajo: «Son animales, están en el campo, y entran por las ventanas. Fue trepando por el techo, se descolgó y cayó en mi cama, que también pensé: has tenido suerte, podrías haberte caído en otro lado y te has caído en una cama.»

Y Mariang remató la respuesta como quien cierra una novela de realismo sucio: «Podría haber caído en la de Bertín.»

El episodio, que ya acumula muchas reproducciones en plataformas, se ha convertido en uno de los más comentados del podcast. No es para menos: no todos los días se oye a Juan y Medio hablar de ratas voladoras, camas compartidas y la higiene cuestionable de los roedores del campo.