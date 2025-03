Juan Marín: «Inés Arrimadas ha sido la primera en felicitarme esta mañana»

Desde que salió el Gobierno andaluz se han hecho muchas quinielas sobre su futuro laboral. Es conocido que el presidente andaluz, Juanma Moreno, le ofreció seguir en el Gobierno como consejero pero la debacle electoral de Ciudadanos el 19-J lo hicieron dimitir de todos ... sus cargos. Tras una semana de discretas negociaciones con los sindicatos y empresarios que lo conforman, el domingo por la noche lo llamó el presidente andaluz para anunciarle que este martes será designado presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía.

-Al final, al Consejo Económico y Social.

-Es un puesto de mucha responsabilidad porque es un órgano que emite informes que tienen que ver con la idoneidad o no de leyes, decretos, y que necesita buscar consensos entre los agentes sociales, empresariales, universidades, consumidores… Es un trabajo muy necesario y así me lo transmitió el presidente. No es primera línea sino un trabajo de gestión, una nueva etapa que me ilusiona y es muy interesante. Voy a estar cuatro años haciendo cosas distintas y a estar al día con leyes, decretos, informes... me apasiona y en eso soy muy bueno. Creo que voy a aportar mucho. Y eso que tenía otros proyectos en lo público y lo privado.

-¿Qué proyectos? Quizás ha llegado el momento de concretar.

-La Empresa Pública de Turismo y Deporte me ilusionaba mucho, yo prefería estar allí pero eso me obligaba a estar lejos de mis hijos porque tenía que estar en Málaga dos o tres días a la semana y ahora la parte personal pesa mucho más que la política. También tenía muy avanzada la puesta en marcha de mi empresa privada dedicada a inversiones en el sector empresarial turístico en Andalucía; desde luego se gana mucho más en la privada pero no es es una cuestión de dinero. De hecho, creo que voy a cobrar menos de presidente del CES que con la cesantía de dos años como vicepresidente. La verdad es que me he enterado de las condiciones del contrato esta mañana por el ABC; tengo que preguntar al asesor jurídico si puedo seguir manteniendo mi empresa.

-Su partido, Ciudadanos, siempre ha criticado las puertas giratorias. Hay quien interpreta su nombramiento precisamente en esa clave.

-Me da igual lo que digan. He escuchado tantas cosas sobre mí que no me preocupa nada. No le debo nada a nadie. He sido leal y fiel, he cumplido con mi trabajo dentro y fuera del Gobierno y del partido, y para nada es una puerta giratoria. De hecho, la primera llamada que he recibido esta mañana ha sido la de Inés Arrimadas que me ha felicitado y me ha dicho que espera que pueda hacer una magnífica labor.

-Pero no me negará que se entienda como una compensación de Moreno por el trabajo que hizo en la Junta.

-A mí Juanma (Moreno) no me debe nada. Ni nadie. Lo que he hecho lo he hecho con total convencimiento. Hemos trabajado muy bien en momentos muy duros. Me siento amigo suyo pero eso es una cuestión y otra es que entienda que haya personas que podamos asumir este puesto con eficacia y diligencia. Podía haber sido asesor, presidente de muchas cosas o consejero y no lo he sido. Quiero ayudar como siempre he hecho porque me siento partícipe del éxito de la anterior legislatura. Me siento un hombre completamente libre.

-¿Qué va a hacer con su filiación política? ¿Se va a dar de baja en Ciudadanos?

-No. Voy a seguir afiliado porque mis ideas no las cambia un puesto de trabajo u otro. Creo que es positivo que el presidente de un órgano como este no sea de un partido político de Gobierno ni de oposición en Andalucía. Me da mucha tranquilidad.

-Usted vivió en primera persona los intentos del PP de Casado de absorber a Ciudadanos. Entonces lo frenó pero lo cierto es que ahora su formación se ha diluido dentro del PP con muchos cargos en puestos del Gobierno.

-Algunos dejaron Cs. pero hay muchas formas de dejar los proyectos. Yo he intentado mantener mi compromiso y otros no lo han hecho por un interés concreto. No me gusta la gente que días antes de las elecciones se va de Cs y pide el voto para otra formación política, máxime cuando han estado ocupando cargos de mucha responsabilidad. Una vez que se acabaron las elecciones, cada uno donde quiera.

-¿A quién se está refiriendo?

-Hay compañeros y compañeras que tras dejar el cargo, como la consejera de Igualdad (Rocío Ruiz), resulta que se marcha, lo deja y se da de baja de afiliación. ¿Qué tiene que ver el puesto con las ideas y los principios? Yo no renuncio a mis ideas ni principios por un puesto de trabajo. Juanma (Moreno) me ofreció a seguir en el Gobierno igual que a Rocío Blanco y le dije que no. No he estado ni voy a estar, aunque sí voy a colaborar y ayudar.

-Su partido está en un proceso de refundación. Entiendo que no va a participar en el mismo.

-No. Eso le corresponde a otros compañeros. Es necesario un cambio de caras.

-¿Empezando por la de Inés Arrimadas?

-Inés no tiene que dar ningún paso al lado. Es una mujer muy válida y reconocida que le tocó un momento muy difícil y nadie le puede echar las culpas de lo que ha pasado. A mí me pasó igual. Nadie quería ser candidato de Ciudadanos en 2015 y cuando logramos los 21 escaños todos querían ser vicepresidente.

-No sé si van a llegar a tiempo a las municipales.

-Ya digo que estoy fuera de ese proceso y eso que me llamaron para ser candidato a la Alcaldía de Cs en algunas ciudades interesantes como Sanlúcar o Sevilla. Pero no era mi momento para esto. Igual más adelante, cuando pasen unos años y de forma altruista me presente a cualquier candidatura.