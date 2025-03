José Rodríguez de la Borbolla: «Proponemos un acuerdo de los dos grandes partidos. No estamos locos»

—La política de Pedro Sánchez acabó con el furor independentista y fue avalada el domingo en las urnas.

—El apaciguamiento del proceso independentista podría haberse logrado a través de otros medios que no fueran los indultos y la supresión de delitos del Código ... Penal. Hay otras maneras de integrar la identidad catalana y la pertenencia a España. Ha habido maneras fáciles y constructivas. Aznar hizo el pacto del Majestic con Pujol.

—El PSC obtuvo 19 diputados en Cataluña. El PP, 5.

—El PSC es el refugio para votos descontentos de los partidos más catalanistas y es verdad que históricamente el PP ha matizado poco su visión de Cataluña. Ha tenido una visión monolítica en una tierra compleja y con muchas sensibilidades.

—¿Un pacto con Puigdemont puede romper España?

—El separatismo catalán actual, en sus distintas versiones, se podría convertir en el caballo de Troya de la democracia española. Nos ofrecen el regalo de la gobernabilidad pero puede ser un regalo envenenado, como cuando a Ulises se le ocurrió lo del caballo. Temo a los independentistas hasta cuando nos hacen regalos.

—Un pacto con perdedores.

—Salvo Bildu, que ha ganado votos y escaños, los partidos con los que el PSOE puede ganar han perdido votos y representación. Y cuando uno es perdedor utiliza cualquier argumento para recuperar su posición. ERC y Junts van a continuar en su conflicto permanente entre ellos. Pablo Iglesias ya ha dicho que los diputados de Podemos obedecerán a su cúpula. El peligro de inestabilidad es real y grave.

—El escenario actual.

—El PP sólo puede gobernar pactando con el PSOE. El PSOE sólo puede gobernar pactando con perdedores.

—¿Cuál es su propuesta?

—La propuesta del colectivo Fernando de los Ríos es un acuerdo de los dos grandes partidos, formulado como prefieran: gobierno de coalición, pacto parlamentario. También podríamos aprender de Italia, que tiene mucha imaginación. Buscaron a un independiente, Mario Draghi, que dio muy buen resultado. En cualquier caso, sería un acuerdo que significaría que dos terceras partes de los representantes del país lo estarían dirigiendo. Es lo mejor para tomar medidas económicas consensuadas, para resolver crisis institucionales y para integrar el juego territorial.

—Algunos dicen que es extravagante.

—No estamos locos, queremos a España.

—¿Hay que cambiar la ley electoral para rebajar la sobre representación de los partidos periféricos?

—Todo se puede cambiar, pero también está en manos de los grandes partidos llegar a acuerdos entre ellos y para esto no hace falta cambiar ninguna ley.

—¿Pedro Sánchez les escucha?

—Me gustaría convencerle de que el interés de España tiene que estar por delante de los intereses de los partidos y de sus dirigentes. Mi padre, que era de derechas –no franquista, sino monárquico– tuvo unas primeras dificultades para aceptar que mi línea política fuera otra. Tras algunas discusiones, cuando asumió que no iba a cambiarme, me llamó para decirme tres cosas que siempre más he recordado. Lo que hagas, hazlo bien. Piensa en la gente. Piensa en España.

—¿Se siente cómodo en el actual PSOE?

—El PSOE siempre ha tenido tres almas en conflicto: la de Largo Caballero, la de Indalecio Prieto y la de Besteiro. Yo siempre me he sentido mucho más cercano a la de Indalecio Pietrro que a las otras dos.

—¿Qué cree que va a suceder a partir de ahora?

—De momento ha habido un ganador indiscutible: el PP; y un ganador virtual, el PSOE. Pero el partido no ha acabado, está en el alargue. El equipo que quiera ganar necesitará cohesión, imaginación y un esquema de juego compartido. Con el PP con el control absoluto del Senado, y la volatilidad de los socios de Sánchez, no estoy seguro de que haya en España un equipo solo que pueda jugar como un equipo sólido la temporada que viene.