José Antonio Nieto: «Van a salir muchas plazas de funcionarios. Es una oportunidad para los jóvenes»

¿Cómo va la Ciudad de la Justicia de Sevilla? Sigue habiendo muchas reticencias entre los jueces

No quiero decir que no lo haya, pero todavía no ha habido ningún retraso. Nosotros teníamos un horizonte de traslado que así se publicó y se acordó con ... los órganos de Sevilla. El traslado se iría haciendo progresivamente hasta 2028. El primer traslado se hizo puntualmente, según estaba previsto, los juzgados mercantiles y contencioso administrativos. El segundo hubo una petición y se pidió que se ampliara el plazo. accedimos a esa ampliación del plazo y se va a producir en el mes de junio. Va a estar terminada la reforma del edificio B y entre junio y julio haremos el traslado de acuerdo… 2028 era la fecha en la que se había acordado, estará hecho el traslado íntegro de todos los órganos de Sevilla.

¿Cómo los van a convencer? Porque están reticentes.

Hay cosas que se pueden elegir y hay cosas que no se pueden elegir. Desde hace mucho tiempo todo el mundo era consciente de que la ciudad de Sevilla no podía estar en una situación como la que estaba con sedes dispersas en varios sitios, con una mala atención a los ciudadanos. Y era necesario unificarlo en un mismo espacio y garantizar que se daba un salto de calidad.

Una de las cosas que tiene pendiente es el decreto del teletrabajo. ¿Cuántos días van a poder teletrabajar los funcionarios de la Junta?

El decreto ya está aprobado, negociado y aprobado. Está tramitándose porque tiene una tramitación larga. Ya está acordado. En este momento en Andalucía hay un día de teletrabajo. Con el decreto se pasa a dos días de teletrabajo. Por ejemplo, hay empleados públicos que pueden teletrabajar y otros que no porque su función es imposible en vía remota. Por ejemplo, un conductor no puede conducir en teletrabajo. Evidentemente, los puestos que sí permiten el teletrabajo lo van a poder realizar. Hay un objetivo que es conseguir que el teletrabajo sea una referencia de buen funcionamiento en el que la actividad laboral, la jornada laboral se efectúe, se lleve a cabo de una manera diferente a la presencial que es la que estamos acostumbrados.

Dijo que el teletrabajo no era en vacaciones, ¿teme que alguien se vaya a escaquear?

No, en absoluto. Lo que me sorprende es que eso se considere una declaración muy fuerte. No sé si tú crees que está mal dejar claro que teletrabajo no son vacaciones. Yo soy defensor del teletrabajo y del trabajo que realizan los empleados públicos, por los que doy la cara permanentemente. ¿Qué puede haber alguno que no lo haga? Pues claro, como en cualquier ámbito. Pero que la inmensa mayoría son personas cualificadas, con vocación y con una entrega...

Siguen teniendo mala fama los funcionarios.

Pues precisamente a esa mala fama es a lo que respondía yo. Cuando yo decía que no quiero que se confunda vacaciones con teletrabajo, era un mensaje más hacia afuera que hacia adentro. Porque hay mucha gente desde fuera que confunde teletrabajo con vacaciones que cuando no ve al funcionario sentado en su mesa se cree que está de vacaciones Y no es así. Está trabajando de otra manera en otro formato pero está trabajando. Se han comprometido en ese decreto que se ha aprobado a varias cosas. Una, a la evaluación del desempeño. Segundo, si no rindo, pierdo el teletrabajo.

Si una persona no rinde ¿se le va a decir que ya no teletrabajas más?

No. Ya está establecido. O sea, que eso está negociado. El decreto está negociado y tramitándose. Y eso está así. O sea, si una persona no rinde y no desempeña su actividad, como lo haría en una jornada presencial, pierde el teletrabajo. ¿Por qué firman esto los sindicatos? Pues porque están convencidos de que sus compañeros van a responder teletrabajando. Y lo que yo quiero transmitirle al resto de la ciudadanía es que cuando hablamos de teletrabajo no estamos hablando de una jornada de descanso, estamos hablando de que esa persona que ese día no está de manera presencial realizando su actividad lo está haciendo en remoto, pero está cumpliendo con su jornada.

Entonces admite que los funcionarios ahora mismo siguen teniendo la fama de que no trabajan demasiado.

Cada vez que se generaliza se cometen errores. Decir que todos y cada uno, sin exclusión de los funcionarios, son ejemplares y trabajan y tal, pues sería una exageración. Pero pensar que todos los funcionarios tienen esa fama, me parece una exageración todavía peor. Y ya le digo, yo trabajo diariamente. Lo que pasa es que nos fijamos solo en esa excepción que aparece en cualquier sitio y que todos nos fijamos en que ese llega muy tarde y se va muy pronto y tarda mucho en tomarse el café. Pero no es la norma, ni mucho menos, y desde luego es un ejemplo o es una actividad en la que se desarrolla la Administración pública que lo que queremos es que cada vez tenga más transparencia y más evidencia de que hay un rendimiento muy alto.

Se van a jubilar 15.000 funcionarios en los próximos años...

Hoy tenemos un colectivo, el que salió de ese proceso de los años 80, con mucha experiencia y que tiene que ir incorporando a los jóvenes funcionarios que vayan aprobando a las oposiciones y transmitirles ese bagaje que han ido aprendiendo. En este momento estamos poniendo en marcha muchos proyectos, muchos programas de transmisión de experiencias entre los funcionarios más veteranos y los más jóvenes. Yo no creo que sea equiparable un funcionario veterano con poca productividad, al contrario, veo fantástica productividad en funcionarios. veteranos que ya tienen una experiencia.

¿Es el momento de opositar a la Junta?

Yo a todos los andaluces que se están formando en este momento les pediría que le dedicaran un fin de semana a analizar la oferta pública de empleo que tiene la Junta de Andalucía. Y estoy seguro que van a encontrar algún sitio donde tendrían un desarrollo profesional magnífico. Van a salir muchas plazas de funcionarios en unas condiciones laborales muy buenas. Y creo que esa oportunidad no la deben perder los jóvenes andaluces, en muchos niveles.

¿Es aburrido ser funcionario?

No hay nada más que mirar las redes sociales para ver que no es nada aburrido. Se lo pasan bomba. No es aburrido.. Creo que el trabajo que se hace en la Administración tiene que ser un trabajo innovador. Tenemos que ser capaces también de abrir espacios nuevos. Creo que es un espacio en el que se puede conciliar, en el que se puede defender un modelo de vida con más calidad que en otro ámbito. Tenemos una etapa en la que hay un número muy importante de funcionarios que se van a jubilar. Una vez que se produzca esa jubilación, seguramente los bucles de entrada y salida van a ser más reducidos. Pero ahora hay una muy buena oportunidad y tienen que saber aprovechar.

Uno de los temas que estudia la consejería es el reto demográfico...

Nosotros queremos mantener en los próximos 25 años la misma tendencia demográfica que hemos tenido en los 25 anteriores. Eso es muy difícil, ¿no?, porque no nacen niños. Bueno, pero ese es el reto. Igual que una tendencia te lleva a que baje la natalidad, puedes generar otra tendencia en la que suba la natalidad.

¿Manejan la opción de que se invierta y vuelvan a nacer más niños?

Eso ya ha ocurrido. Ha pasado antes en otros países. Y esto son tendencias, son modas, son marcos culturales que en un momento determinado, por las condiciones de una sociedad, por una serie de factores, influye en que la tasa de natalidad caiga y luego se crean otras condiciones, se cambia esa moda un poco o ese marco cultural y la natalidad sube. Tenemos la obligación de trabajar para ayudar a las mujeres a que no tengan un lastre exterior. Si deciden no tener niños están en su derecho. Pero si querrían tener niños y no los pueden tener porque hay una serie de factores que se lo dificultan o se lo impiden, eso tenemos que eliminarlo. Andalucía lleva siete años en saldo vegetativo negativo. Llevamos siete años en los que hay más muertes que nacimientos. ¿Por qué seguimos creciendo? Porque tenemos un saldo migratorio positivo. En los municipios donde ese saldo migratorio no es positivo, perdemos población.

Bruselas ha pedido que preparemos un kit de supervivencia de 72 horas por si hay guerra ¿Qué recomienda a los andaluces?

Agua. Yo creo que 72 horas aguantamos. Es verdad que habrá que comprar unas botellitas de agua, pero tenemos que tomarnos en serio los aspectos relacionados con la seguridad. En España vemos muy lejos Rusia y creemos que la amenaza la tenemos muy lejos, pero hay otras amenazas que nos pueden afectar. Y en este caso España yo creo que tiene que hacer un esfuerzo por ser parte integrante y parte que impulsa ese movimiento de reforzar la seguridad en Europa, de defender el modelo de vida europeo y de aprovechar esta oportunidad.

¿Entonces los andaluces deben de tener preparado ese kit?

Los andaluces, como el resto de europeos, tienen que saber que esa realidad existe. No nos tenemos que quedar en la anécdota, que puede ser el kit, sino en lo sustantivo, que es que somos parte o estamos dentro de una estrategia de defensa muy importante y que cada uno tiene que hacer su parte. Yo le recomendaría a los andaluces que estén muy pendientes de qué está pasando en su entorno, a su alrededor, que seamos capaces de, en caso, ojalá y Dios quiera que no ocurra, En la cultura centroeuropea y norte europea los frigoríficos están vacíos. En Andalucía no, en Andalucía solemos tener en la despensa un poquito… ¿Qué nos falta? Normalmente agua embotellada. Yo creo que tener alguna botella de agua embotellada por si acaso nos va a ayudar a todos a poder pasar esas 72 horas sin problema.