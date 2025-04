José Antonio Nieto: «No tenemos miedo de Montero. Nunca va a ser candidata a la Junta de Andalucía»

El consejero de Justicia habla con ABC de sus últimos proyectos y la situación actual de Andalucía.

— Siguen llegando barcos cargados de droga por el río ¿Está Andalucía preparada para luchar contra el narco?

— Andalucía, por su ubicación geográfica, tiene una realidad. Somos ... el único territorio frontera con África de toda la Unión Europea, el que está a 14 kilómetros del otro continente y eso nos genera problemas con tres tipos de tráfico ilegal. Los problemas son el tráfico de personas, el tráfico de drogas y en mucha menor medida el tráfico de armas. Es un trabajo que hacen muy bien los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero de vez en cuando aparece algún dato que nos preocupa. Hemos insistido muchas veces en la necesidad de reforzar la prevención. Hace falta unos juzgados reforzados con capacidad para hacer una tramitación ágil. Nosotros, como alternativa, lo que hemos propuesto es un tribunal de instancia muy potente en el campo de Gibraltar, con jueces especializados que sean capaces de tramitar las causas que se siguen contra el narcotráfico. Al principio no tuvimos mucho éxito, creo que estamos en condiciones y espero que próximamente podamos acordar con el Ministerio de Justicia una solución que nos permita que no tengamos juzgados como los de Barbate, con solo dos jueces. Ahora mismo hay un juez de refuerzo que son muy jóvenes, no tienen la experiencia suficiente para poder abordar asuntos como el doble crimen de los guardias civiles que se vivió hace un año y que tienen luego que asumir expedientes y tienen que asumir causas contra verdaderos emporios del narcotráfico. Ni los juzgados ni los jueces son los adecuados para poder abordar ese caso.

— ¿Se está infradotado para la lucha contra el narcotráfico?

— Ha habido un momento que se focalizaba en el entorno de Gibraltar, la línea Algeciras. Luego eso se ha ido creciendo, se ha ido incrementando a todo el sur de la provincia de Cádiz y cuando la presión se ha ido incrementando y los recursos de los narcotraficantes han ido mejorando, han descubierto que el río Guadalquivir era otra línea que podían aprovechar. Y estamos viendo narcolanchas que han llegado prácticamente al centro de la ciudad de Sevilla. Y eso exige un plan específico, como se puso en marcha en el 2018 con Zoido, que luego heredó el actual ministro Marlaska y que demostró que era un dispositivo eficaz en el campo de Gibraltar, que luego se desactivó, no sabemos exactamente por qué, y que creo que requiere el reto que tenemos frente al narcotráfico. Ahora no tenemos la respuesta eficaz que la sociedad andaluza para poder equipararnos en narcotráfico.

— ¿Qué le parece el movimiento del Tribunal Constitucional en el caso ERE, pidiendo a la audiencia que aclare su petición de consulta al Tribunal Europeo?

— La sociedad tiene que confiar en sus instituciones. El TC es una de las más importantes. Pero tenemos que ser exigentes. Y quiero pensar que el movimiento del presidente del TC no va a bloquear esa petición que ha hecho la Audiencia de Sevilla, que me parece razonable en el que en un trámite prejudicial se le traslada al Tribunal de la Unión Europea. ¿Qué miedo tiene el TC?, ¿qué miedo tiene Conde Pumpido?, ¿qué miedo tiene el Gobierno de España a que se consulte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea?

— ¿Considera que la actuación de Conde Pumpido ha sido sesgada?

— Yo no estoy de acuerdo con la resolución, pero la respeto. Esto no es un órgano jurisdiccional. El Tribunal Constitucional es así porque tiene resoluciones muy importantes sobre la interpretación y el alcance de los preceptos constitucionales, eso no quiere decir que sea un órgano jurisdiccional. Como decía la señora Álvarez, no es un órgano jurisdiccional y, desde luego, no es un tribunal de apelación. Es un tribunal al que se puede acudir cuando se entiende que se ha dañado un derecho constitucional. Y es legítimo que eso ocurra. Tan legítimo como que se acuda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando se entienda que hay una ruptura en la doctrina y en la interpretación de las normas en algunos de los países miembros de la Unión Europea. Tan normal una cosa como la otra. No quiero pensar que está tomando partido. Creo que su posición coincide con la posición del Gobierno, que su posición coincide con la posición de una determinada facción de la política española. Quiero respetar al Tribunal Constitucional, quiero respetar al presidente del TC, aunque, insisto, no coincido. Mi respeto absoluto al Tribunal Constitucional, pero también mi rotunda discrepancia.

— Le llamó burro a la exconsejera Magdalena Álvarez...

— No, yo he dicho que hay que ser muy burro para hacer una interpretación de ese tipo. No le he llamado burro a la señora Álvarez. Digo que ese planteamiento, el fondo, era equivocado, pero la forma de expresarlo era especialmente equivocada, en el que lo que se trataba era de dar lecciones.

«El Tribunal de la UE es más rápido y no tiene que tardar mucho en los ERE»

— Si se acude al Tribunal Europeo la sentencia se puede demorar años. ..

— El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es más rápido que el de los tribunales en España y no tiene por qué tardar mucho. Esta resolución, además, es fácil.

— ¿Cuánto tiempo podemos estar hablando?

— Creo que este asunto en meses, a lo mejor en un año, puede estar resuelto y todo tranquilo. Tampoco tengo ningún ánimo de persecución. Yo creo que las personas que están afectadas y que llevan muchos años en relación a los ERE también llevan mucho pasado. Yo no creo que esto tengamos que verlo con ojos inquisitoriales. Creo que por encima de todo tiene que estar la ley, el cumplimiento de la ley, la buena interpretación la ley y el ejemplo para que esto nunca vuelva a pasar. Que cualquiera que tenga la tentación de coger un euro público para gastárselo en un prostíbulo o en droga o en fiesta, que sepa lo qué pasa.

— Hablando de la lentitud, hay juzgados que señalan para 2028...

— Hay jurisdicciones, particularmente la jurisdicción social, con unos señalamientos que se están produciendo para 2027-2028. Es desalentador. Y no tiene uno la sensación de que la justicia esté funcionando bien con esos plazos. En algunos casos es por problemas de funcionamiento interno de los juzgados que se va a reformar. Creo que estamos dando pasos para modernizar la justicia. Pero hay otros que solo se pueden resolver si incrementamos el número de órganos judiciales, si incrementamos el número de jueces. Y eso es lo que tenemos que intentar que se resuelva nivelando en España el número de jueces que hay.

— Pidieron muchos jueces y no se los dan pero sí a Cataluña.

— Pedimos 56 jueces de lo que ahora mismo son órganos judiciales, que dentro de poco serán miembros de tribunales de instancia. Y luego pedimos 15 magistrados para audiencias provinciales o Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En total eran 61 órganos nuevos que no son los que el Consejo General del Poder Judicial entiende que hacen falta en Andalucía. El CGPJ entiende que en Andalucía hacen falta 130 jueces. Bueno, pedíamos que al menos la mitad se pudieran cubrir. La respuesta ha sido cero. Y eso me parece vergonzoso, es un ataque a la igualdad de derechos. No queremos ser más que nadie, no queremos privilegios, pero no aceptamos ser menos que ninguno.

«Lo que reclama Andalucía es lo mismo que reclama María Jesús Montero hace ocho años»

— El Gobierno andaluz sostiene que Sánchez está preso de los independentistas y que hay constantemente agravios. ¿Cómo se explica a los andaluces el rechazo a la quita de la deuda?

— Se explica diciendo la verdad. Lo que reclama Andalucía es lo mismo que reclamaba María Jesús Montero hace ocho años. Que es que Andalucía no tiene un problema de deuda. ¿Cataluña tiene un problema de deuda? Sí. Pero Andalucía no tiene un problema de deuda. Andalucía tiene un problema por el acuerdo entre Zapatero y Esquerra Republicana cuando cambiaron el modelo de financiación. Y eso desde 2009 hasta ahora suma más de 22 millones de euros. Y esos 22 millones de euros son necesarios para que los andaluces tengan una sanidad adecuada, colegios en condiciones, posibilidades de crecer, carreteras en unas condiciones para impulsar la logística y el desarrollo de nuestra tierra. Y eso es lo que para nosotros es prioritario. La deuda no es prioritaria. El nuevo sistema de financiación, absolutamente prioritario y lo que nos gustaría que se pudiera abordar, inmediatamente.

— ¿Qué le parece María Jesús Montero?

— Está de lunes a viernes en Madrid castigando a Andalucía y de sábado a domingo en Andalucía quejándose de lo castigada que está Andalucía, pero en su mano está poder resolver muchos de los problemas que tiene nuestra tierra. El primero es tener las mismas oportunidades. Deme las mismas oportunidades que el resto de territorios, pero no consienta que un andaluz reciba una cuarta parte menos de lo que reciben los residentes en otras comunidades autónomas, que es lo que ocurre ahora. Y eso nos está perjudicando de una forma grave porque nos lastra. Y eso quien lo está consintiendo fundamentalmente es la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del Partido Socialista de España.

— En Andalucía el PP tiene mayoría absoluta. ¿Tienen miedo de Montero? Están permanentemente hablando de ella

— Hablamos de Montero en lo que nos hace daño, que es como vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda. Ahí es donde nos está haciendo daño todos los días, pero no al PP, a los andaluces. Y nosotros no hablamos como PP, hablamos como Gobierno de todos los andaluces.

— ¿Usted no cree que Montero vaya a ser candidata?

— Estoy convencido de que la operación Montero tiene mucho más que ver con la situación personal de Pedro Sánchez, el control absoluto del partido. Estoy convencido y me juego un café a que cuando se vayan acercando las elecciones autonómicas descubrirán que hay otra persona más adecuada, más idónea, que le va a venir mejor al Partido Socialista andaluz que sea el candidato.

— ¿Montero no quiere venir a perder?

— Montero viene a cuidarle el patio ante posibles revueltas que pudieran surgir en una de las federaciones más importantes del Partido Socialista y tendrá como objetivo fundamental que el PSOE pierda por lo menos posible en las elecciones generales. Yo creo que ella en ningún caso valora ni piensa ni se prepara para ser candidata a las elecciones en Andalucía.

— Con las encuestas a su favor, parece que no tiene por qué preocuparles mucho...

— Lo que digo es que si Montero es el futuro del PSOE, el PSOE andaluz no tiene futuro. Y el tiempo dará la razón o quitará la razón. Creo que no es el futuro del PSOE, es mucho más el pasado del PSOE. Estoy convencido que en su cabeza nunca ha estado ser candidata al Gobierno de la Junta de Andalucía. Nunca. Nos queda año y medio aproximadamente para que haya elecciones. Aparecerá alguien por ahí.

— ¿Qué le parecen las declaraciones de Montero sobre la presunción de inocencia en el caso Alves?

— Ha rectificado con la boca chica, no sé si a eso lo podemos llamar disculparse. Me ha parecido vergonzoso que a una número dos de un Gobierno tengan que recordarle las asociaciones de jueces que en España existe un principio esencial que es la presunción de inocencia y que, si no existen pruebas suficientes una persona, sea quien sea, no puede ser condenada. Ya bastante daño hizo este Gobierno a las víctimas, junto con sus socios, con una Ley que en lugar de protegerlas más, lo que trajo fue beneficios penitenciarios para muchos violadores, que salieron a la calle. Está demostrando que el cargo de vicepresidenta y de ministra le queda grande.

— ¿Qué tiene que decir del menoscabo de fondos que ha sacado ABC?

— Debería dar explicaciones de inmediato. Montero no puede venir a darnos lecciones a nadie. Como consejera de Salud presunta permitió el pago de sobresueldos a directivos de una fundación, entre ellos la mujer del que también fue ministro Bernat-Soria. Pero lo más grave de todo, es que luego ella misma, ya luego como consejera de Hacienda, diera carpetazo al asunto cuando recibió las advertencias del interventor. Es decir, en lugar de abstenerse porque era un asunto que provenía de su etapa como consejera de Salud, pues ella misma decidió guardarlo en un cajón. Por eso, Montero tiene que dar explicaciones a los andaluces y dejarse de excusas y de intentar engañar a los ciudadanos.