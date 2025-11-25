José Antonio Nieto, consejero de Función Pública: «Queremos bajar a dos años el plazo para resolver un proceso selectivo»

Esperar a que se publique la oferta de empleo público, estudiar, saber la fecha de las oposiciones, apuntarse a una academia, continuar estudiando, realizar un examen, seguir estudiando, luego otra prueba práctica, aguardar con el corazón en vilo a que se difundan las ... notas, reclamar si no se pasa el corte para arañar unos puntos o esperar a que se resuelvan las alegaciones de otros aspirantes, hacerse con una plaza de funcionario, tomar posesión de la misma... Quien es opositor lo sabe: la espera se hace insoportable.

En el año 2019 la Junta de Andalucía tardaba de media más de tres años en resolver un proceso selectivo. «Nuestro objetivo es que no pase de dos años, desde que se convoca hasta que se hace la selección», asegura el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto. La Junta está «trabajando» en un sistema para acelerar la burocracia asociada a las oposiciones, en el que «nos vamos a apoyar en la robótica y la Inteligencia Artificial», precisa en una entrevista concedida a ABC.

«Nuestra obligación es optimizar los procesos selectivos y hacerlos más ágiles sin sacrificar ningún derecho del opositor. Muchas veces, los mismos que se quejan del retraso son los que presentan recursos y al final se acumulan montañas de papeles que hay que contestar y resolver», advierte. Aun así, cree que hay margen de mejora. «Estamos convencidos de que podemos reducir el tiempo. Nuestro objetivo es intentar bajarlo como mínimo un 40% en el arranque de la siguiente legislatura», en el caso de que el PP continúe gobernando tras las elecciones previstas la próxima primavera.

«Si no mejoramos la selección, vamos a tener problemas para cubrir las plazas al ritmo que se producen las jubilaciones» José Antonio Nieto Consejero de Función Pública

Este compromiso nace también de una necesidad: más de 15.000 funcionarios de la administración general de la Junta se jubilarán en los próximos cinco años. «Si no mejoramos nuestro sistema de selección, vamos a tener problemas para la cobertura de plazas al ritmo que se producen las jubilaciones», avisa el consejero.

Para que un opositor se incorpore a un puesto tras aprobar unas oposiciones, «es necesario generar una vacante». «Estamos viendo la posibilidad de que se puedan mantener al mismo tiempo quien se va a jubilar y el que se incorpora porque puede ser enriquecedor que le explique cómo desarrolla su trabajo», señala.

Subida del sueldo de funcionarios

Para los que ya están trabajando en la Administración, una de las dudas es cuánto les va a subir el sueldo. Gobierno y sindicatos negocian un pacto salarial para los empleados públicos de todo el Estado. A la espera de cómo se concrete el acuerdo, la Junta ha consignado 600 millones de euros en sus cuentas para 2026 partiendo de una subida hipotética que se recogerá en los Presupuestos Generales del Estado que prepara la ministra María Jesús Montero, cuya aprobación está en el aire más en el aire que nunca después de que Junts haya roto relaciones con el Gobierno del PSOE y Sumar.

En el reciente acuerdo sellado con todos los sindicatos, el Gobierno andaluz del PP se ha comprometido aplicar la subida máxima que permita el Estado a la plantilla de la Junta.