Jorge de Alba (Lideremos): «La Ley de Vivienda en Andalucía se ha hecho pensando en los jóvenes»

El pasado martes sorprendía en la presentación del anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda en Andalucía. Un chico de apenas 22 años lograba alzar, en un espacio icónico como el Palacio de San Telmo, la voz de la juventud. Jorge de Alba ... representa a una generación heterogénea, de sensibilidades muy diferentes, pero con desafíos comunes y compartidos. Lejos de la exaltación que se busca transmitir por la jerarquía de la edad, este estudiante de Comunicación enarbola palabras como cooperación, equilibrio, independencia, diálogo o consenso. Desde la mesura, Lideremos comienza a hacer ruido.

-Lideremos empieza a sonar, como un 'lobby' juvenil ¿Cómo se definen?

-Es una plataforma, una lanzadera de talento y liderazgo juvenil. Nuestro objetivo principal es visibilizar el talento joven nacional y, en lo que a mí respecta, en Andalucía. Y a su vez desarrollamos el apartado de incidencia pública, que está teniendo un impacto muy fuerte.

Hay personas de todos los rincones que quieren depositar su granito de arena en hacer este tipo de propuestas que afectan a temas totalmente transversales.

-Sin ideología política definida.

-La dejamos de lado. Cada uno va aportando medidas y se hacen puestas en común. Esta lluvia de ideas fragua en un documento formal que le presentamos a todas las administraciones de todo signo político. Desde en Andalucía con Juanma Moreno hasta Barcelona con la vicealcaldesa socialista o Barbón en Asturias, que también es del PSOE. Con quien este gobernando. Ahí se demuestra la independencia .

-¿Y en estos tiempos se puede ser independiente?

-Somos absolutamente independientes. Recibimos cero euros de dinero público y nuestra financiación es plenamente privada. Tenemos diversos 'partners', empresas, entidades que cuentan con un impacto social y personas que quieren colaborar. Cualquiera que se quiera incorporar puede a su vez ser impulsor del proyecto con una pequeña cuota. Obviamente, todo se hace sin ánimo de lucro.

-En una sociedad tan polarizada, imagino que será tremendamente difícil, si no imposible.

-Somos conscientes de eso, del momento actual. Yo intento transmitir que los jóvenes estamos hartos de esa polarización. Algunas intervenciones en redes sociales se han hecho muy virales porque compartimos que estamos hartos de ese ruido. Del 'y tú más' y la confrontación continua.

Nosotros trabajamos problemas transversales y ponemos sobre la mesa soluciones que están consensuadas y trabajadas desde una perspectiva joven, porque al final somos el futuro. La clave es el equilibrio.

-Han colaborado con la Junta de Andalucía en el diseño de esta nueva Ley de Vivienda, aportando esa perspectiva.

-Tuvimos una reunión con la consejera de Vivienda (Rocío Díaz) y le trasladamos nuestra propuesta, aunque el anteproyecto de ley se hizo antes de esta cita. No obstante, cuentan con esas ideas para que las consideran y puedan incluirlas antes de la aprobación definitiva.

Dicho esto, la ley va muy en la línea de la propuesta de Liberemos, si bien hay que seguir siendo ambiciosos. Es positiva, pero no es suficiente.

-¿En qué coinciden con el texto?

-La colaboración público-privada es algo fundamental. Por supuesto, el tema de subvenciones y concesiones asociadas para facilitar la construcción de vivienda asequible.

Además, la construcción de viviendas públicas y la posibilidad de incluir los avales al alquiler. Hay una gran inseguridad jurídica que perjudica a los propietarios, que no quieren poner sus viviendas en el mercado, o las sacan con mucha desconfianza y exigiendo muchos créditos. Los jóvenes necesitamos un aval que vaya más allá que el de los padres. Esas pequeñas mejoras son muy importantes para que sea una ley sólida.

-¿Cuál sería el primer ingrediente para bajar el precio de las viviendas?

-Insistimos mucho en la construcción. También propusimos a nivel nacional la construcción masiva. Y estamos orgullosos de que la andaluza sea una ley hecha pensando en los jóvenes, porque realmente se ha reconocido el conflicto y se señala a la juventud como colectivo prioritario.

Va en positivo, y es un paso importante que se nos ponga a los jóvenes en ese lugar. Por supuesto que hay que hacer mejoras, y en eso estamos, intentando pulir al máximo. Nos produce orgullo que se cuente con nosotros, que se nos abra la puerta.

-¿Y qué ha fallado en las intenciones del Gobierno de España para que se haya acuciado el problema?

-Hay cosas que se hacen bien y cosas que se hacen mal, pero estamos orgullosos también porque incluyeron hasta diez de nuestras propuestas en su plan. Tenemos que seguir en esta vía aunque no es suficiente, como se está demostrando. Pero la manera de hacerlo es con diálogo, consenso, equilibrio y contando con todas las partes.

-¿Creen que en el futuro habrá solución?

-Pensamos que sí y por eso estamos. La vivienda es uno de los principales retos de nuestra plataforma se está abordando. Y tenemos poner a todos los gobiernos, a todas las administraciones públicas, a todas las instituciones de la mano. Hemos de ir a una. La cooperación es necesaria.

-¿Usted sufre el problema de la vivienda?

-Por supuesto. Soy de Cádiz y estudio en Sevilla. Dependo de mis familiares para cumplir esos requisitos que pone el arrendador. Comparto piso (somos cuatro compañeros) pero todavía no tengo cerrado el de este curso. Un pequeño estudio, el más barato, cuesta unos 600 euros. Una habitación depende de la vivienda, pero suele estar por 450 euros. El mercado de la vivienda está muy complicado y lo vivimos todos a diario.