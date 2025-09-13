Suscríbete a
Jorge de Alba (Lideremos): «La Ley de Vivienda en Andalucía se ha hecho pensando en los jóvenes»

La voz de esta plataforma se escucha en la elaboración de una normativa que será clave para el futuro; que será clave para ellos

El presidente Juanma Moreno felicitó a Jorge de Alba tras su discurso.
El presidente Juanma Moreno felicitó a Jorge de Alba tras su discurso.
José María Aguilera

El pasado martes sorprendía en la presentación del anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda en Andalucía. Un chico de apenas 22 años lograba alzar, en un espacio icónico como el Palacio de San Telmo, la voz de la juventud. Jorge de Alba ... representa a una generación heterogénea, de sensibilidades muy diferentes, pero con desafíos comunes y compartidos. Lejos de la exaltación que se busca transmitir por la jerarquía de la edad, este estudiante de Comunicación enarbola palabras como cooperación, equilibrio, independencia, diálogo o consenso. Desde la mesura, Lideremos comienza a hacer ruido.

