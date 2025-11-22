El jefe de Neurocirugía del Hospital Virgen del Rocío explica su dimisión: «No tiene nada que ver con la actualidad mediática»

«Mi silencio hasta ahora, se debe a que me encuentro fuera de España y acabo de bajarme de un avión». Así empieza el mensaje que Ignacio Martín Schrader, el jefe de Servicio de la Unidad de Neurocirugía del Hospital Universitario Virgen del Rocío de ... Sevilla, ha enviado a través de redes sociales a sus compañeros para despedirse y aclarar los motivos personales que le llevaron a presentar su dimisión el pasado 1 de noviembre tras permanecer ocho años en este puesto de mando en uno de los hospitales de referencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS). «La decisión de mi renuncia no tiene nada que ver con ninguna actualidad mediática», ha detallado el neurocirujano, quien va a seguir de manera provisional un breve tiempo hasta que se cubra la vacante.

Fuentes autonómicas consultadas por este periódico indicaron que su renuncia obedece a un posible cansancio en su desempeño profesional que nada tiene que ver con la crisis de los cribados de cáncer de mama que ha puesto los focos sobre la gestión de este hospital, como publicó ABC. Martín Schrader insiste en ello para que no quepa ninguna duda.

«He pasado ocho intensos años de mi vida, aprendiendo, de vosotros y de mis compañeros de unidad, a gestionar uno de los Servicios de Neurocirugía más punteros de nuestro país, con pocos recursos pero un valioso equipo de profesionales de cuidados, quirófanos, facultativos y administrativos, que lo han dado todo y me han hecho mantener la ilusión. Ha sido un maravilloso reto, con más luces que sombras y me habéis enseñado mucho», relata en su mensaje.

La unidad que dirigía el jefe de Neurocirugía que ha renunciado a su puesto contaba con 84 profesionales (facultativos, sanitarios y administrativos) altamente cualificados en el ámbito clínico y comprometidos con la docencia y la investigación. En el mensaje dirigido a su equipo especifica que su renuncia obedece a un motivo personal: «El año que viene toca mi reevaluación y creo que es un buen momento para pasar el testigo».

El jefe de Servicio de Neurocirugía destaca que deja un equipo que cuenta con cuatro nuevos contratados y «uno más en camino, un subdirector médico 'criado' en nuestra unidad y una Dirección Gerencia, Dirección Médica y Dirección de Enfermería apoyándonos plenamente». «Aunque parezca paradójico, es una constelación ideal para un relevo. Es bueno que entren nuevas ideas e ilusiones, bueno para el equipo, para el hospital y para nuestros pacientes», asegura.

Una decisión «muy sopesada» durante el verano

Martín Schrader recuerda que en una conversación con la directora gerente del Hospital Virgen del Rocío hace ya unas semanas le propuso «cerrar capítulo el 31 de enero» y «pasar el testigo con todos los cabos atados», es decir, con las cuestiones burocráticas resueltas.

El ya director de la Unidad en funciones afirma que seguirá «al pie del cañón hasta el último día y después también, en mi consulta (que nunca abandoné) y con más tiempo y sosiego para el quirófano, que es realmente lo que aprendí a hacer». Lamenta que «la imagen que pueda darle a nuestro hospital» la difusión de su renuncia, que «ha sido muy sopesada durante este verano» y reitera su gratitud «a todos los que nos han apoyado durante estos años, presentes y ausentes en este foro».