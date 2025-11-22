El jefe de Neurocirugía del Hospital Virgen del Rocío explica su dimisión: «No tiene nada que ver con la actualidad mediática»

Suscríbete a
Ignacio Martín Schrader envía un mensaje a sus compañeros para aclararles que ha querido «pasar el testigo» a otro profesional tras ocho años al frente de esta unidad del centro sevillano

Dimite el jefe de Neurocirugía del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla

El doctor Ignacio Martín Schrader, jefe de Neurocirugía del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla en una imagen de 2019 abc
«Mi silencio hasta ahora, se debe a que me encuentro fuera de España y acabo de bajarme de un avión». Así empieza el mensaje que Ignacio Martín Schrader, el jefe de Servicio de la Unidad de Neurocirugía del Hospital Universitario Virgen del Rocío de ... Sevilla, ha enviado a través de redes sociales a sus compañeros para despedirse y aclarar los motivos personales que le llevaron a presentar su dimisión el pasado 1 de noviembre tras permanecer ocho años en este puesto de mando en uno de los hospitales de referencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS). «La decisión de mi renuncia no tiene nada que ver con ninguna actualidad mediática», ha detallado el neurocirujano, quien va a seguir de manera provisional un breve tiempo hasta que se cubra la vacante.

