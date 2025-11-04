Javier Arenas vapea en el Senado mientras habla la ministra de Sanidad

Ha sido una imagen insólita en la Cámara Alta. Javier Arenas, senador por la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha sido pillado este martes vapeando en un pleno mientras comparecía la ministra de Sanidad, Mónica García (Sumar). En un momento de la intervención ... de la representante del Gobierno, el que fuera ministro de José María Aznar y presidente del PP andaluz, que ocupa un asiento en el Senado justo detrás de la ministra, aspira el vapor aromatizado que genera un dispositivo electrónico que saca de su bolsillo. Una compañera que se sienta a la izquierda de Arenas, la senadora balear María Salom, le llama la atención con un gesto para que no siga vapeando porque se están grabando las imágenes.

La anécdota ha ocurrido a las 17.30 horas durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, cuando el senador del PP Enrique Ruiz Escudero ha dirigido una pregunta a la ministra Mónica García. Mientras estaba respondiendo Mónica García, Arenas ha aparecido por detrás en el plano que estaba mostrando la realización y ha sacado un cigarrillo electrónico de su bolsillo y lo ha inhalado, ante la sorpresa de su compañera de la bancada 'popular'.

Arenas ha negado que vapeara

Ante la llamada de atención de la senadora, el 'número dos' del PP en el Senado ha introducido el cigarrillo electrónico en el bolsillo y se ha puesto la mano tapándose la boca para expulsar el humo. Al ser preguntado por los periodistas en los pasillos del Senado por si estaba fumando, Javier Arenas ha repetido hasta en dos ocasiones que «bajo ningún concepto», según recoge Europa Press, aunque ha dicho que tendrá que revisar las imágenes.

Señor Arenas, ¿está usted con un cigarrillo electrónico a mis espaldas en el Senado mientras intervengo?



Es un mal gesto a la ministra de Sanidad. Se lo perdono, pero haga caso a su compañera del PP en dejarlo. Puede consultar con su médico de atención primaria. pic.twitter.com/GfRnMdhGS8 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) November 4, 2025

La ministra Mónica García no ha dejado pasar la anécdota para recriminarle su actitud al veterano senador del PP tirando de ironía en un mensaje que muestra el vídeo del Senado en una publicación en su cuenta en la red social X, en la que le pregunta si efectivamente estaba con un cigarrillo electrónico a sus espaldas mientras interviene.

«Es un mal gesto a la ministra de Sanidad. Se lo perdono, pero haga caso a su compañera del PP en dejarlo. Puede consultar con su médico de atención primaria», ha ironizado García. «Da buena muestra de lo que ha hecho el Partido Popular con el Senado, que viene aquí como si fuera esto una barra brava vikinga», ha comentado después a los periodistas en los pasillos de la Cámara Alta.