Javier Arenas vapea en el Senado mientras habla la ministra de Sanidad

El senador por Andalucía del PP aspira el vapor de un dispositivo durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta

Javier Arenas vapea en el Senado mientras habla la ministra de Sanidad
Antonio R. Vega

Antonio R. Vega

Ha sido una imagen insólita en la Cámara Alta. Javier Arenas, senador por la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha sido pillado este martes vapeando en un pleno mientras comparecía la ministra de Sanidad, Mónica García (Sumar). En un momento de la intervención ... de la representante del Gobierno, el que fuera ministro de José María Aznar y presidente del PP andaluz, que ocupa un asiento en el Senado justo detrás de la ministra, aspira el vapor aromatizado que genera un dispositivo electrónico que saca de su bolsillo. Una compañera que se sienta a la izquierda de Arenas, la senadora balear María Salom, le llama la atención con un gesto para que no siga vapeando porque se están grabando las imágenes.

