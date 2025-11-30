Voces del más allá en La Lancha, el pueblo fantasma de la Sierra de Andújar

Hoy, solo ruinas, ecos y misterios sobreviven entre sus muros agrietados. Fundado en el año 1927 para alojar a los obreros que construyeron la presa del río Jándula, este asentamiento es hoy uno de los lugares más enigmáticos de la provincia de Jaén.

La ... Lancha nació como símbolo de modernidad y esfuerzo colectivo. Con la construcción de la presa del Jándula, finalizada en el año 1931, cientos de familias se instalaron en aquel rincón serrano para participar en la gran obra de ingeniería que marcaría la historia de la comarca.

El poblado contaba con todos los servicios de una pequeña ciudad disponiendo de su alcantarillado, electricidad, hospital, economato, cuadras e incluso una iglesia que servía también como escuela y teatro. Pero la vida en la montaña no fue fácil. Tras la finalización de las obras, muchos habitantes partieron en busca de oportunidades en Andújar y otros municipios, iniciando un declive lento e inevitable.

Con el paso de las décadas, la naturaleza fue reclamando su espacio. De las antiguas calles solo quedan los cimientos y la melancólica silueta del templo, que aún se alza como guardián de un pasado olvidado.

Voces en la soledad

Pero no solo el abandono envuelve a La Lancha. Desde hace años, investigadores de lo paranormal han encontrado allí un escenario propicio para los fenómenos inexplicables. Entre ellos yo mismo y mi compañero en Canal Sur, en «La noche más hermosa», Jesús García, que hemos registrado en el lugar varias psicofonías estremecedoras.

Según sus grabaciones, en las noches silenciosas se escuchan voces que pronuncian palabras sueltas, cargadas de misterio: «primogénito», «negro», «llegar temprano», «inundaciones», «inquietante».

Estas grabaciones, captadas en la antigua iglesia y las viviendas cercanas, alimentan enormemente la leyenda de que el poblado no está tan vacío como parece.

Algunos excursionistas o senderistas aseguran haber sentido descensos bruscos de temperatura, sombras que se deslizan entre los muros e incluso el sonido de pasos en las calles empedradas. Otros hablan de campanas que suenan sin viento y de una figura femenina vestida de blanco que aparece junto al templo al caer la tarde.

La Lancha se ha convertido en un lugar de encuentro para curiosos, senderistas y amantes del misterio. Aun así, las asociaciones de patrimonio y los grupos de senderismo insisten en la necesidad de respetar el lugar y preservar sus restos históricos.

El arquitecto Nicolás Carbajal propuso en su tesis doctoral de 2015 una rehabilitación parcial del conjunto, con miradores y senderos interpretativos que permitieran recuperar el valor histórico y natural del enclave sin alterar su esencia.

Hoy, La Lancha sigue dormida bajo el rumor del viento y el murmullo del embalse. Sus piedras guardan la memoria de quienes la habitaron, pero también el eco y las voces de lo inexplicable.

Quizás sean solo resonancias del pasado, o tal vez algo —o tal vez de alguien— siga allí, entre los restos de un sueño de progreso convertido en leyenda.

La Lancha, el poblado fantasma de Jaén, sigue hoy recordándonos que hay lugares donde la historia y el misterio se funden en un mismo susurro.

*Si ha tenido alguna experiencia paranormal, de cualquier tipo, no dude en comunicarse conmigo. Investigaré gratis su caso (como siempre lo hago) y trataré de ofrecerle respuestas: contacto@josemanuelgarciabautista.net