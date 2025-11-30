Suscríbete a
ABC Premium

Misterios en andalucía

Voces del más allá en La Lancha, el pueblo fantasma de la Sierra de Andújar

Entre los espesos pinares del Parque Natural de la Sierra de Andújar, oculto por el tiempo y el silencio, se alza lo que queda de La Lancha, un poblado que en su día llegó a albergar cerca de 3.000 almas

Poblado de La Lancha, en Jaén
Poblado de La Lancha, en Jaén ABC

José Manuel García Bautista

Jaén

Hoy, solo ruinas, ecos y misterios sobreviven entre sus muros agrietados. Fundado en el año 1927 para alojar a los obreros que construyeron la presa del río Jándula, este asentamiento es hoy uno de los lugares más enigmáticos de la provincia de Jaén.

La ... Lancha nació como símbolo de modernidad y esfuerzo colectivo. Con la construcción de la presa del Jándula, finalizada en el año 1931, cientos de familias se instalaron en aquel rincón serrano para participar en la gran obra de ingeniería que marcaría la historia de la comarca.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app