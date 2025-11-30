«Nos unimos a la terrible pérdida de las dos alumnas de nuestro centro»: luto y consternación en Jaén por la muerte de las dos menores

Consternación en la ciudad de Jaén tras la noticia que sobrecogía a la capital en la madrugada de este pasado sábado. Hermetismo y luto, la ciudad comenzará el mes de diciembre con tres días de luto tras el hallazgo sin vida de dos menores, ... de 15 y 16 años, en el Parque de la Victoria, en una zona muy céntrica de la ciudad. Según informó la Policía Nacional, los cuerpos fueron encontrados sin signos de violencia, por lo que todo apunta a un suicidio. El juez ha decretado el secreto de sumario, lo que mantiene el caso bajo absoluto silencio judicial.

El Instituto San Juan Bosco, donde ambas jóvenes cursaban sus estudios, ha expresado públicamente su dolor a través de un mensaje de condolencias dirigido a la comunidad educativa. «Hoy es un día muy duro para la comunidad educativa del IES San Juan Bosco», comienza el comunicado difundido en nombre del equipo directivo, el profesorado, el alumnado y las familias. «Sabemos que no hay consuelo posible en estos momentos, y menos en tan traumática pérdida. A estas dos familias rotas por el dolor, a sus compañeros y amigos de clase, a sus docentes, la comunidad educativa del IES San Juan Bosco os enviamos un enorme abrazo», reza el escrito que añade que el centro se suma a los tres días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento de Jaén y al minuto de silencio convocado,«acto que repetiremos nosotros, unidos por este tremendo dolor en nuestro centro».

La ciudad se sume ahora en tres días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento de Jaén desde este domingo hasta el próximo martes, 2 de diciembre, durante los cuales las banderas del edificio municipal ondean a media asta. Además se ha invitado a la ciudadanía a participar en el minuto de silencio convocado para este lunes, a las 12.00 horas, a las puertas del Ayuntamiento como gesto de recuerdo y solidaridad hacia las jóvenes fallecidas y sus familias.

El ámbito universitario se ha sumado igualmente a las muestras de duelo. La Universidad de Jaén ha decretado un día de luto oficial para este 1 de diciembre, con las banderas de todos sus campus y edificios izadas a media asta. En un comunicado firmado en nombre del Rector, del Equipo de Gobierno y de toda la comunidad universitaria, la UJA ha trasladado su pésame y cercanía a los familiares: «Somos conscientes de que no existen palabras que puedan consolar una pérdida tan prematura y desoladora, pero deseamos hacerles llegar todo nuestro apoyo en estos momentos de inmensa tristeza».

Los hechos

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, explicó que en la primera inspección ocular realizada por la Brigada Judicial de la Policía Nacional no se apreciaron signos de violencia externa ni indicios de la participación de terceras personas en la muerte de las dos adolescentes, cuyos cuerpos fueron hallados en la madrugada de este sábado, en torno a las 1.30 horas, en el Parque de la Victoria.

Fernández precisó que el juez ha decretado el secreto de sumario, por lo que no se facilitarán más detalles sobre la investigación en curso, y ha solicitado el máximo respeto hacia las menores fallecidas y sus familias, a quienes trasladó «nuestro dolor en unos momentos extraordinariamente duros».

La Policía Nacional de Jaén mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente las circunstancias del suceso, mientras permanece vigente el secreto de las actuaciones judiciales.