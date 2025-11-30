Suscríbete a
Derbi Sevilla - Betis: sigue aquí la mejor previa del encuentro

«Nos unimos a la terrible pérdida de las dos alumnas de nuestro centro»: luto y consternación en Jaén por la muerte de las dos menores

El mensaje de dolor difundido por el IES San Juan Bosco y las muestras de duelo institucional marcan unas jornadas en las que la ciudad se vuelca en el recuerdo de las dos jóvenes

La Policía Nacional investiga la muerte de dos niñas adolescentes en Jaén

Marta Negrillo

Marta Negrillo

Jaén

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Consternación en la ciudad de Jaén tras la noticia que sobrecogía a la capital en la madrugada de este pasado sábado. Hermetismo y luto, la ciudad comenzará el mes de diciembre con tres días de luto tras el hallazgo sin vida de dos menores, ... de 15 y 16 años, en el Parque de la Victoria, en una zona muy céntrica de la ciudad. Según informó la Policía Nacional, los cuerpos fueron encontrados sin signos de violencia, por lo que todo apunta a un suicidio. El juez ha decretado el secreto de sumario, lo que mantiene el caso bajo absoluto silencio judicial.

