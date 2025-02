El TSJA absuelve al ex secretario general del PP de Jaén, condenado a cuatro años por malversación

el ex secretario general del PP de Jaén, Miguel Ángel García Anguita

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía exonera, de forma total, a Miguel Ángel García Anguita, ex concejal del Ayuntamiento de Jaén y ex secretario general del PP en la provincia, en el llamado «Caso Martinsreg«, que estudiaba el presunto cobro de comisiones y facturas infladas en el Ayuntamiento de Jaén y que habría supuesto un quebranto económico superior a los tres millones de euros.

La Audiencia Provincial de Jaén ya declaró en su momento a García Anguita absuelto de los delitos de falsedad en documento mercantil, cohecho y prevaricación, pero sí condenó al «popular» a cuatro años de prisión por malversación. Ahora el Alto Tribunal andaluz corrige esa sentencia ya que «no ofrece una base probatoria de cargo suficiente para dar soporte a la condena de Miguel Ángel García Anguita por el delito de malversación cuya participación se le atribuye«.

También se ratifica la libre absolución del ex alcalde, ex secretario de Estado de Hacienda y ex presidente del PP de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, mientras que mantiene la condena al que fuera concejal de Mantenimiento Urbano del Ayuntamiento de Jaén, Manuel del Moral, como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de cuatro años de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo y ocho años y un día de inhabilitación absoluta.

El TSJA también absuelve a Rodrigo G.C., Agustín S.G y Alicia M.F., que figuraban en la trama como empresarios conseguidores o beneficiados de la misma, mientras que mantiene la condena para Isidoro Cobo, Luis G. González y José Merino. Ni el Ayuntamiento de Jaén, ni el PSOE local, que ejercía como acusación particular, ni el Ministerio Fiscal recurrieron la sentencia de la Audiencia de Jaén.

Pieza separada

Contra el fallo del TSJA cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Además, el caso sigue vivo a través de una pieza separada abierta por la Audiencia de Jaén, el conocido como «caso del cemento«, de similares características al anterior, pero en el que en lugar de facturas de cloro o alguicida, se habrían usado facturas infladas de cemento y otros materiales de construcción para obtener un enriquecimiento ilícito.

En esta pieza están de nuevo acusados García Anguita, Manuel del Moral y José Enrique Fernández de Moya, así como los supuestos empresarios conseguidores condenados por el TSJA. El caso se resolverá mediante un juicio con jurado que está previsto que se celebre en el primer semestre se este 2023.