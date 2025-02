MasterChef graba en el Parador de Jaén en plena desescalada del coronavirus

La primera prueba de exteriores de la gala inaugural de la nueva edición del programa MasterChef Celebrity se grabó ayer en el Parador de Turismo de Santa Catalina, de Jaén , en plena fase de desascalada de la crisis sanitaria del coronavirus.

La productora, que no difundió imágenes del rodaje del programa, se acogió a la oportunidad que ofrecía que Jaén estuviera en fase 1 para avanzar en la grabación del programa que aún no tiene fecha de estreno. En esta fase de la desescalada están permitidos los rodajes con medidas de prevención e higiene. Además, los hoteles están autorizados a la apertura sin uso de sus zonas comunes como restaurantes, cafeterías, spa, gimnasio, etc.

La productora ha tenido que salvar la prohibición de movilidad interprovincial justificando causas laborales y se ha visto obligada a solventar varios condicionantes por las circunstancias, sobre todo en apectos logísticos: ha desplazado un equipo con menos integrantes y ha reducido el número de invitados, que participan en la cata de los platos que elaboran los equipos, en este caso autoridades lcoales y provinciales. Estos invitados han ocupado mesas muy grandes con una separación de seguridad entre comensales mayor a la que exigen las medidas impuestas por el Ministerio de Sanidad. Todo ello para cumplir con las normas del decreto del estado de alarma. Sin olvidar las consabidas medidas de prevención e higiene (control de temperatura, desinfección, guantes y mascarillas), según han expuesto la productora del programa y han confirmado a ABCasistentes al acto.

El número de personas del equipo técnico que ha participado en la grabación del programa ha sido menor que en galas precedentes por las medidas especiales adoptadas por la productora, que ha impuesto la distancia social en participantes y público, y ha delimitado la línea de cámaras. Fuentes de la productora Shine Ibérica han resaltado también que los trabajadores han llevado guantes y mascarillas y que se ha tomado la temperatura a los concurrentes para evitar el acceso a la grabación de personas con más de 37,3 grados de temperatura corporal.

No hay eliminados

La paradoja es que al ser la primera gala de la edición han participado en la misma todos los concursantes de esta edición, ya que no hay eliminados. En concreto, han cocinado Florentino Fernández, Jesús Castro, Raquel Sánchez Silva, Melani Olivares , Juan José Ballesta, Ainhoa Arteta, Laura Sánchez, Pedro Delgado, David Fernández, La Terremoto de Alcorcón, Nicolás Coronado, Gonzalo Miró, Jose, Raquel Meroño, Lucía Dominguín y Celia Villalobos.

El rodaje fue autorizado por el Ayuntamiento de Jaén que controló la seguridad con efectivos de Policía Local que blindaron el acceso al Parador. El Ayuntamiento ha puntualizado que su apoyo ha sido meramente logístico , similar, ha precisado, al que presta a otros eventos, y que no ha librado una partida económica específica para que la gala se celebrara en la capital de la provincia.

Además del Consistorio, han colaborado la Diputación Provincial y Paradores. En este sentido, el secretario general del PP jienense, Miguel Contreras, señaló ayer que, sin dudar de que el evento ha cumplido con las medidas de seguridad propias del estado de alarma pedirá información a la Diputación sobre su participación en el mismo. Por su parte, el concejal de Cultura, José Manuel Higueras , resaltó la «excelente imagen» de la ciudad que ofrece la gala que, asegura, «verán más de 4 millones de personas».

En el exterior del Parador nacional, adjunto al imponente castillo medieval situado en el cerro de Santa Catalina, fortificación convertida en uno de los mejores miradores de la ciudad, los concursantes han elaborado diversos platos culinarios a instancia de los tres miembros del jurado del programa, los cocineros Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz .