La serie de comedia familiar que aterrizará el próximo año en Disney + y está rodada en Jaén

En los últimos años Andalucía se ha consolidado como un destino en el que los directores, guionistas y productores cinematográficos localizan para contar sus historias. Así, el Alcázar de Sevilla, el Puente de Triana, la Alhambra o las playas se han convertido, casi, ... en un personaje más de la trama.

Pero, no solo se rueda en las principales ciudades de la comunidad, ya que su riqueza patrimonial, cultural y paisajística hacen que cualquiera de sus puntos se convierta en un set de rodaje, incluso los olivares de Jaén.

El equipo de la serie de ficción 'Olivia' (coproducida por Studio60 y Womack Studios) está recorriendo su provincia, así como la ciudad patrimonio de la humanidad, Úbeda. Esta comedia familiar, dirigida por Juanma Pachón (Física o Química: La nueva generación) creada por David Troncoso y Flippy (La ley del mar), se estrenará el próximo año en Disney +.

De qué va Olivia (Disney +)

La propia plataforma ha desvelado las primeras imágenes de esta serie de comedia familiar que cuenta con seis episodios. En ella se cuenta la historia de Mario Rey (Pablo Chiapella), «el hombre del tiempo más famoso del país, que tras un giro inesperado en su vida se ve obligado a refugiarse junto a su hija Olivia (María Schwinning) en el olivar de su padre Tomás (Nacho Novo), con el que lleva años sin hablarse. Este reencuentro forzoso abrirá viejas heridas, pero también nuevas oportunidades».

Nacho Novo y María Schwinning durante el rodaje WOMACK STUDIOS // DISNEY + // STUDIO 60

Narrado en clave de realismo mágico, convierte a Jaén en uno de los protagonistas de la historia, ya que en la ficción se rinde homenaje a la cultura de los olivares y del aceite de oliva. Además, reflexiona sobre la fugacidad de lo inmediato y el valor que el tiempo otorga a las personas y a lo esencial, en tono divertido.

Reparto de Olivia

Entre los integrantes del elenco destaca Pablo Chiapella conocido por su papel de Amador en 'La que se Avecina', María Schwinning ('El Mal'), el malagueño Fernando Tejero ('El Cautivo', 'Modelo 77' o 'Aquí no hay quién viva'), Kira Miró ('Machos Alfa'), Lalachus ('La vida breve' y colaboradora de 'La Revuelta') y María Barranco ('Mujeres al borde de un ataque de nervios'), entre otros.

Aunque, Jaén es la localización 'estrella', el equipo también llegará a Madrid y a las Islas Canarias. Seguiremos pendientes del rodaje, así como del estreno de esta comedia.