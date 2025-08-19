La Policía Nacional desmantela una red criminal dedicada al blanqueo de capitales en Jaén y Almería

La Policía Nacional ha detenido a siete personas en una amplia operación contra el blanqueo de capitales que se ha desarrollado en varias provincias andaluzas y que ha tenido como epicentro la Comisaría Provincial de Jaén. La investigación, que se ha prolongado durante más de un año y medio, ha destapado una compleja red criminal que utilizaba la compra de inmuebles y vehículos de lujo para dar apariencia legal a los beneficios obtenidos de actividades ilícitas.

El operativo se puso en marcha tras una investigación inicial llevada a cabo de forma conjunta por la Policía Nacional y la Guardia Civil en Jaén. A partir de aquellas pesquisas, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) comenzó un exhaustivo estudio patrimonial sobre un grupo de personas, con la colaboración de la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT). El resultado fue la detección de una organización jerarquizada y estructurada, integrada por al menos 24 individuos con distintos grados de implicación en las operaciones de blanqueo.

Los agentes procedieron al análisis de más de veinte cuentas bancarias utilizadas por los investigados, además de examinar datos tributarios y documentación de diversas entidades públicas y privadas. Este seguimiento permitió trazar el recorrido del dinero y acreditar cómo era «lavado» mediante la compra de propiedades inmobiliarias en distintas localidades de Jaén y Almería. De manera paralela, los miembros de la red también adquirían vehículos de alta gama que ponían a nombre de familiares cercanos, con el objetivo de ocultar la verdadera titularidad y dificultar la acción policial.

Uno de los aspectos más llamativos descubiertos por la investigación fue la incongruencia entre el elevado nivel de vida de los cabecillas y la ausencia de actividad laboral reconocida. Según la Policía, los líderes de la red llevaban un estilo de vida marcado por viajes internacionales frecuentes y estancias en hoteles de lujo, un tren de vida muy superior al que podrían justificar de forma legal.

Durante la operación, además de las siete detenciones, se decretó el bloqueo preventivo de los bienes investigados, con la prohibición expresa de su libre disposición. Esta medida ha sido clave para evitar que el patrimonio ilícito siguiera moviéndose y dificultara su incautación en un futuro proceso judicial.

En esta operativo policial denominado «Operación Escoba» ha destacado la coordinación entre distintas instituciones para poder cerrar el cerco sobre la organización. La colaboración de la AEAT ha resultado fundamental para desentrañar las tramas financieras y patrimoniales que empleaba la red, con un elevado nivel de sofisticación y un intento constante de camuflar el origen del dinero.

Aunque la operación ha supuesto un golpe importante a esta estructura criminal, fuentes policiales no descartan que se produzcan nuevas detenciones en el marco de la misma investigación, ya que aún se analizan documentos y movimientos económicos que podrían implicar a otras personas.