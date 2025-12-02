La Policía investiga si una de las niñas de Jaén indujo a la otra al suicidio

La investigación abierta por el doble suicidio de Jaén trata de aclarar si una de las menores indujo a quitarse la vida a la otra. Fuentes consultadas por ABC explican que hay varias hipótesis abiertas por la Policía Nacional en estos momentos sobre ... los motivos que llevaron a las dos adolescentes a suicidarse, pero que entre ellas podría existir una relación en la que una convenció de alguna manera a la otra para que se quitarse la vida juntas en el Parque de la Concordia el viernes por la noche. Una de ellas, de hecho, presentaba un perfil claramente suicida, ya que tenía desde hacía un año abierto un protocolo en su centro de estudios por autolesiones. Además, varias circunstancias personales de esta primera chica en cuestión, que formaba parte de una familia desestructurada, la señalaban como alguien con posibilidades de intentar quitarse la vida. Lo que investigan los cuerpos policiales es hasta qué punto pudo influir en su amiga para hacerlo, ya que esa segunda chica no presentaba en su perfil personal elementos que, aunque fuera de forma indiciaria, pudieran hacer pensar en que también tenía esa tendencia suicida.

Rosmed (15 años) y Sharit (16 años) salieron de sus casas juntas el viernes por la tarde. Quedaron para verse como otras tantas veces, pero esta vez no regresaron. Cuando ya se hizo demasiado tarde, sus padres salieron a buscarlas. No cogían el teléfono y nadie sabía dónde estaban. Buscaron por la ciudad y llegaron al llamado Parque de la Concordia, aunque la llamada a Emergencias que avisa del hallazgo de los dos cadáveres lo reseñó como «parque de los patos».

Fueron los padres de las dos niñas los que hallaron los cuerpos. El pasado sábado a las 1.30 horas de la madrugada las encontraron ahorcadas. Llevaban tiempo sin tener noticias de ellas, sabían que eran una amistad frecuente, por lo que salieron a buscarlas. En aquel parque concurrido, donde había dicho que iba a comer unas chuches, en los árboles cerca de la zona para los perros, encontraron sus hijas colgadas.

No esperaron a la ayuda, pese a que llamaron a Emergencias. Las descolgaron y trataron de reanimarlas. Era tarde. Las niñas llevaban un par de horas fallecidas. Al lugar acudieron efectivos del parque de bomberos de Jaén, así como de la Policía Local y de la Policía Nacional, que se hizo cargo de la investigación. Ahora bajo secreto de sumario.

Los sanitarios del 061 desplazados hasta el lugar de los hechos no pudieron hacer nada tampoco por reanimarlas y solo pudieron certificar la muerte de las dos jóvenes. Los cuerpos llevaban sin vida, al menos, un par de horas en aquel céntrico parque. Un lugar dónde los jóvenes se acercan a pasar las horas con sus amistades. Punto de reunión en el que nadie vio nada. Aquellos árboles se llevaron dos vidas en la más absoluta discreción.

Los cuerpos llevaban sin vida, al menos, un par de horas en aquel céntrico parque. Un lugar dónde los jóvenes se acercan a pasar las horas con sus amistades

Los agentes de la Policía Científica tomaron la zona para recabar evidencias de un posible crimen, mientras que los grupos de Unidad de Delincuencia Violenta (UDEV) de Jaén están investigando sus vidas para dar con la clave de por qué las dos adolescentes se suicidaron.

La autopsia preliminar revela que las dos chicas murieron ahorcadas. Las fuentes consultadas por ABC reseñan, además, que los cadáveres no tenían signos de violencia. Al mismo tiempo explican que tampoco había en el lugar de los hechos indicios de la participación de terceras personas.

Esas dos evidencias sustentan las hipótesis de las Policía Nacional del suicidio conjunto de las dos adolescentes. Además, las jóvenes dejaron mensajes de despedida a sus familias. Cartas que apoyan aún más la hipótesis de que las dos jóvenes se suicidaron. La muerte de las dos adolescentes, eso sí, «no tiene nada que ver» con un supuesto caso de acoso escolar, que quedó descartado en las pesquisas iniciales y que las propias familias rechazaron. Fuentes cercanas a la investigación aseguraron a ABC este lunes que las hipótesis que se barajan sobre el trágico final de ambas apuntan a que se quitaron la vida las dos juntas sin influencia alguna de un acoso externo. Se desconocen son los motivos por los que las dos chicas podrían haber llegado a este extremo.

Dudas de los padres

Sin embargo, la familia de una de ellas no está conforme con la investigación. El padre de Sharit dijo en televisión que lo ocurrido se trataba del «homicidio perfecto». Según las hipótesis de la familia hay cosas que no cuadran en el lugar de los hechos, como la altura a la que estaban colgadas las dos jóvenes. Para una de las familias es muy complicado que las dos niñas pudieras subirse hasta es altura para ahorcarse.

Del mismo modo, estos padres, que piden que se les aclare bien lo que ha sucedido a su hija, explican que los nudos con los estaban atadas no parecía haberlos hecho una niña por lo apretados que estaban. Al mismo tiempo, la madre de Sharit explicó también en televisión que las cartas de suicidio que dejaron las dos chicas se contradicen. No entró en el detalle de las posibles incongruencias, pero sí dijo que había diferencias entre los motivos para quitarse de la vida de una y de la otra.

La madre de esta menor dijo que «hay algo raro» mientras que el padre contó en las entrevistas televisivas que a las 21.41 horas el teléfono de su hija tenía registrado un mensaje de la otra joven diciéndole que se iba a quitar la vida. Además, reseñaba que sobre las 21.45 horas la respuesta de su hija fue mandar un mensaje al que era su novio para poner punto y final a la relación. Lo siguiente fue encontrarlas colgadas inertes en aquel parque. La familia también apunta a que los mensajes desde el móvil de Sharit no parecen escritos por ella, sino por un adulto.