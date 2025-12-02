Suscríbete a
La Policía investiga si una de las niñas de Jaén indujo a la otra al suicidio

Una de las dos presentaba desde hace meses un perfil problemático y tenía abierto desde hace un año el protocolo por autolesiones. Los padres de las menores las hallaron colgadas de un árbol en el Parque de la Concordia

La autopsia confirma que es un doble suicidio y que no es por un caso de acoso escolar

Lugar en el que se hallaron los cuerpos de la menores ahorcados
Lugar en el que se hallaron los cuerpos de la menores ahorcados EP
J. J. Madueño

Málaga

La investigación abierta por el doble suicidio de Jaén trata de aclarar si una de las menores indujo a quitarse la vida a la otra. Fuentes consultadas por ABC explican que hay varias hipótesis abiertas por la Policía Nacional en estos momentos sobre ... los motivos que llevaron a las dos adolescentes a suicidarse, pero que entre ellas podría existir una relación en la que una convenció de alguna manera a la otra para que se quitarse la vida juntas en el Parque de la Concordia el viernes por la noche. Una de ellas, de hecho, presentaba un perfil claramente suicida, ya que tenía desde hacía un año abierto un protocolo en su centro de estudios por autolesiones. Además, varias circunstancias personales de esta primera chica en cuestión, que formaba parte de una familia desestructurada, la señalaban como alguien con posibilidades de intentar quitarse la vida. Lo que investigan los cuerpos policiales es hasta qué punto pudo influir en su amiga para hacerlo, ya que esa segunda chica no presentaba en su perfil personal elementos que, aunque fuera de forma indiciaria, pudieran hacer pensar en que también tenía esa tendencia suicida.

