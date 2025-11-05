Suscríbete a
Nueva sentencia contra Correos por vulnerar el derecho a la conciliación familiar de una trabajadora en Jaén

El fallo obliga a la empresa a garantizar la adaptación de la jornada para atender al menor con necesidades educativas especiales

El juez recuerda que la conciliación es un derecho, no una concesión

Edificio Correos Jaén
Edificio Correos Jaén abc
Marta Negrillo

Marta Negrillo

Jaén

El Juzgado de lo Social número 3 de Jaén ha dictado una nueva sentencia que condena a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. por vulnerar el derecho a la conciliación familiar de una trabajadora a la que se le había denegado el ... cambio de turno necesario para poder atender el cuidado de su hijo menor con necesidades especiales. La trabajadora, representada jurídicamente por CSIF, acreditó su situación y la necesidad de asistir con el menor a terapias periódicas en horario de tarde, sin que la empresa ofreciera alternativas ni justificara la negativa de forma suficiente.

