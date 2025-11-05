Nueva sentencia contra Correos por vulnerar el derecho a la conciliación familiar de una trabajadora en Jaén

El Juzgado de lo Social número 3 de Jaén ha dictado una nueva sentencia que condena a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. por vulnerar el derecho a la conciliación familiar de una trabajadora a la que se le había denegado el ... cambio de turno necesario para poder atender el cuidado de su hijo menor con necesidades especiales. La trabajadora, representada jurídicamente por CSIF, acreditó su situación y la necesidad de asistir con el menor a terapias periódicas en horario de tarde, sin que la empresa ofreciera alternativas ni justificara la negativa de forma suficiente.

La resolución subraya con claridad que el derecho a adaptar la jornada laboral para atender responsabilidades familiares no es una concesión voluntaria de la empresa, sino un derecho reconocido en la legislación vigente, especialmente en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, reforzado tras el Real Decreto-ley 6/2019, que obliga a las empresas a negociar de buena fe para facilitar esta adaptación cuando concurren necesidades de conciliación. El fallo recuerda que esta negociación debe ser efectiva y personalizada, especialmente en casos de menores con necesidades especiales.

CSIF lamenta de nuevo que tenga que ser la Justicia quien «ponga en su sitio» a Correos y denuncia que, casi de forma sistemática, la empresa «ni escucha ni dialoga con su plantilla pese a las claras obligaciones legales en materia de conciliación recogidas en el Estatuto de los Trabajadores», una situación que, apuntan, se viene repitiendo en distintos centros de trabajo.

No es un caso aislado

La sentencia dictada en Jaén se suma a otros fallos emitidos en distintos puntos del país en los que también se ha condenado a Correos. En provincias como Almería o Canarias, los juzgados han determinado que la empresa vulneró igualmente el derecho de empleados y empleadas a conciliar, al impedir o dificultar la adaptación de su jornada para el cuidado de hijos menores o familiares dependientes.

Estos casos reflejan un patrón de vulneración de derechos laborales reconocidos por ley, donde los tribunales han tenido que intervenir para garantizar la aplicación efectiva de la conciliación familiar. Las resoluciones coinciden en señalar que la empresa no puede tratar estas solicitudes como favores individuales ni decisiones discrecionales, sino como derechos obligatorios que deben respetarse y negociarse de forma efectiva y justificada.