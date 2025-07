Mujer, mayor de 52 años y aspirante a albañil

Mujer, del ámbito rural y mayor de 52 años, un colectivo que encabeza la lista negra de la inserción laboral. Visto desde fuera, pudiera parecer que una mujer con ese perfil ya lo tiene «todo hecho», o dicho de otra manera, que poco puede hacer ... en un mundo laboral que prioriza el género y la edad, cuestiones en las que no se sitúa en la opción ganadora.

Esta realidad, constatable y dura, no ha sido suficiente para amilanar a un grupo de mujeres de Andújar que a sus más de 52 años han decidido adentrarse en la aventura de aprender el oficio de albañil. La oportunidad les llegó de la mano de los Programas de Formación y Empleo que desarrolla la Junta de Andalucía en su municipio con la colaboración municipal. De un total de 15 plazas ofertadas, 10 han sido ocupadas por mujeres.

Comenzaron su nueva etapa a primeros de junio y durante más de un año se formarán como futuros albañiles o «albañilas» como ellas prefieren llamarse. Durante estos primeros meses su formación es principalmente teórica, aunque también abordan algo de práctica. Después de verano se pondrán «manos a la obra» a jornada completa, con llanas, paletas, cemento y ladrillos entre sus utensilios diarios.

Nos encontramos con ellas en una mañana de junio, en las naves recién habilitadas por el ayuntamiento para esta y otras formaciones similares, la buena aceptación del curso hace prever que no será el único. Todo está limpio, impoluto, aún con poco uso. Igual que los uniformes que lucen Luisa y Antonia, quienes se ofrecen para hablar con ABC de su experiencia.

Luisa tiene 57 años, es madre de tres hijos y explica que para ella la albañilería es un arte en el que hay que crear de la nada. Describe, casi sin encontrar las palabras, la ilusión que siente: «cuando es el fin de semana, estoy deseando que llegue el lunes otra vez», y añade, «para nosotras esta experiencia es un orgullo, queremos demostrar que somos capaces de hacer lo que nos propongamos y que somos tan aptas como cualquier hombre para ser albañil». En sus familias, afirman, han pasado de la incredulidad inicial a un apoyo firme e incondicional.

A su edad, han vuelto a los libros. En el aula de formación, que han abandonado para un descanso, quedan los cuadernos, los manuales y el proyector con los apuntes del día. «Tenemos que estudiar mucho, el profesor nos hace exámenes y es exigente», cuenta Antonia, de 52 años y madre de cuatro hijos. Entre risas ambas reconocen que le preguntan al monitor si las está formando para ser arquitectas o ingenieras, porque «es una barbaridad lo que estudiamos», a la vez que presumen de sus buenas notas. Por ello, se sienten perfectamente capaces de trabajar como albañil en un futuro «aquí estamos aprendiendo todo sobre el oficio: el replanteo, mediciones, materiales, etc.»

Antonia y Luisa, desprenden alegría, esta oportunidad de empleo y formación, por la que además reciben el salario mínimo interprofesional, supone «salir de la monotonía del hogar», aprender, conocer a personas nuevas y la posibilidad de cambiar su vida. Pero el camino para llegar aquí, día a día, no es fácil: «me levanto a las cinco de la mañana para hacer la comida, arreglar la casa y atender a mis hijos, después de comer estoy rendida y, si puedo, descanso un poco pero no siempre se puede«, cuenta Antonia. Luisa, además tiene que hacerse cargo de su padre, que es dependiente, y por las tardes se dedica a su cuidado.

Luisa Martínez y Antonia Sequero MARTA NEGRILLO

Antonia que ha trabajado como cuidadora de mayores confiesa que este curso le ha cambiado la vida, supone la oportunidad de ser independiente y elevar su autoestima: «Si tengo que subirme a una altura, lo hago. O si tengo que levantar una pala con peso, también. No quiero que nadie me ayude porque soy capaz, ¿por qué no?».

Y con esta sentencia ella resume el espíritu de las 10 mujeres que componen esta aventura: convertirse en albañil a los cincuenta y tantos años.

Formación y contratación

En total, cuarenta y cinco personas desempleadas mayores de 52 años han comenzado este mes de junio en Andújar su contratación y formación especializada en el ámbito de educación ambiental, la atención sociosanitaria y la construcción, dentro del programa 'Empleo y Formación' (PEF), de la Junta de Andalucía. En estos cursos, ideados y gestionados por el ayuntamiento andujareño, los alumnos se benefician de un contrato de formación, cobran el salario mínimo y obtienen una certificación oficial.

El certificado oficial es un título que reconoce una calidad teórica y, sobre todo, práctica de hasta tres niveles y que facilita la movilidad laboral, puesto que tiene vigencia en todo el país y en toda la Unión Europea.

Cuando Luisa y Antonia, junto a sus 13 compañeros, acaben su formación obtendrán tres certificados profesionales: «Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas», «Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción» y «Fábricas de albañilería».