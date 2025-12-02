La muerte de un amigo por un disparo accidental de escopeta pudo agravar la conducta suicida de una de las niñas de Jaén

La muerte en Jaén de dos adolescentes, Rosmed (15 años) y Sharit (16 años), cuyos cuerpos fueron hallados este pasado fin de semana sin vida en un parque de la ciudad, ha generado un enorme impacto y múltiples preguntas en torno a los motivos ... que llevaron a ambas a quitarse la vida, como han concluido las autopsias y las pesquisas de la Policía. Por el momento está decretado el secreto del sumario por parte de la autoridad judicial, pero la autopsia preliminar revela que las dos chicas murieron ahorcadas. Las fuentes consultadas por ABC han expuesto, además, que los cadáveres no tenían signos de violencia, indicando que tampoco había en el lugar de los hechos indicios de la participación de terceras personas.

Con las investigaciones que se han llevado a cabo hasta ahora en torno a este suceso, sí ha quedado asentado que una de las dos chicas presentaba un perfil claramente suicida. En este sentido, según ha podido conocer ABC de fuentes de la investigación, uno de los elementos que se valoran para concluir que la menor, más problemática, mantenía una tendencia más cercana al suicidio es la pérdida dramática hace unos meses de un amigo cercano que era compañero en el centro educativo en el que estaba matriculada. Este chico murió por el disparo accidental de una escopeta que pertenecía a su padre, según determinaron finalmente las autoridades judiciales, y ese hecho impactante pudo ser un detonante del progresivo estado mental de la adolescente en cuestión, que además formaba parte de una familia desestructurada.

Por otro lado, la Consejería de Educación de Andalucía ha confirmado en las últimas horas que esa menor tenía activado un protocolo de seguimiento por conductas autolesivas durante el pasado curso escolar, mientras cursaba sus estudios en el IES Santa Catalina. El seguimiento preventivo había sido activado el año de antes en el IES El Valle. Entre estas intervenciones figuraron el trabajo de la orientadora del centro y de la enfermera escolar, así como la coordinación con el ámbito familiar para reforzar el acompañamiento y la detección temprana de posibles situaciones de riesgo.

Sólo una estaba escolarizada

La Junta ha remarcado, al hilo de ello, que estos protocolos se activan con carácter preventivo para la detección, valoración y seguimiento de alumnado que pueda presentar conductas de riesgo, siempre con el objetivo de ofrecer apoyo especializado y garantizar la protección del menor dentro del entorno educativo. La Administración andaluza ha aclarado que, en el momento del fallecimiento, sólo una de ellas se encontraba escolarizada en activo, concretamente en el IES San Juan Bosco de Jaén, donde cursaba un ciclo de grado medio de Formación Profesional tras haber obtenido previamente el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). La otra joven, aunque se matriculó inicialmente en el mismo centro para continuar sus estudios, causó baja durante el pasado mes de septiembre. Ya quedó descartado que se tratase de un caso de acoso escolar, que también las familias de las niñas rechazaron.

A pesar de las conclusiones policiales en torno al suicidio doble, la madre de una de las dos jóvenes, Sharit, explicó este lunes a varias televisiones, que, a juicio de la familia, no cuadran algunas de las pruebas aportadas al caso. Apunta que las cartas dejadas por las menores se contradicen y que no hay concordancia en los mensajes de los teléfonos móviles. Es por lo que ha dicho que «hay algo raro» en la muerte de las jóvenes este fin de semana en Jaén.