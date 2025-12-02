Suscríbete a
La muerte de un amigo por un disparo accidental de escopeta pudo agravar la conducta suicida de una de las niñas de Jaén

El instituto de una de las adolescentes ya activó hace un año un protocolo por autolesiones a la chica que presentaba un perfil problemático

El suicidio de las dos adolescentes de Jaén no es un caso de acoso escolar

Zona de jardines donde aparecieron muertas las dos adolescentes
Zona de jardines donde aparecieron muertas las dos adolescentes E.P.
J. J. Madueño

La muerte en Jaén de dos adolescentes, Rosmed (15 años) y Sharit (16 años), cuyos cuerpos fueron hallados este pasado fin de semana sin vida en un parque de la ciudad, ha generado un enorme impacto y múltiples preguntas en torno a los motivos ... que llevaron a ambas a quitarse la vida, como han concluido las autopsias y las pesquisas de la Policía. Por el momento está decretado el secreto del sumario por parte de la autoridad judicial, pero la autopsia preliminar revela que las dos chicas murieron ahorcadas. Las fuentes consultadas por ABC han expuesto, además, que los cadáveres no tenían signos de violencia, indicando que tampoco había en el lugar de los hechos indicios de la participación de terceras personas.

