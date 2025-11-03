Suscríbete a
Muere un trabajador tras caer desde el tejado de una nave industrial en Úbeda

El hombre trabajaba en la cubierta cuando una de las placas del techo se ha desprendido provocando que cayera al vacío desde una altura aproximada de diez metros

Policía Nacional
Marta Negrillo

Jaén

Un trabajador de 49 años, natural de Úbeda, ha fallecido este lunes tras precipitarse desde el tejado de una nave situada en el Polígono Industrial Los Cerros, según han informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía y la Policía Local.

El accidente laboral se ... ha producido en torno a las 10:00 horas, cuando el 112 ha recibido una llamada de socorro que alertaba de la caída de un operario desde el tejado de una nave ubicada entre las calles Artesanía y Cristalería. Según los primeros datos facilitados por la Policía Local, el hombre realizaba labores de mantenimiento en la cubierta cuando una de las placas del techo se ha desprendido, provocando que cayera al vacío desde una altura aproximada de diez metros. Otro trabajador que se encontraba en el tejado, también se ha visto arrastrado por el desprendimiento pero ha podido evitar caer junto con el operario fallecido.

