Muere un trabajador tras caer desde el tejado de una nave industrial en Úbeda

Un trabajador de 49 años, natural de Úbeda, ha fallecido este lunes tras precipitarse desde el tejado de una nave situada en el Polígono Industrial Los Cerros, según han informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía y la Policía Local.

El accidente laboral se ... ha producido en torno a las 10:00 horas, cuando el 112 ha recibido una llamada de socorro que alertaba de la caída de un operario desde el tejado de una nave ubicada entre las calles Artesanía y Cristalería. Según los primeros datos facilitados por la Policía Local, el hombre realizaba labores de mantenimiento en la cubierta cuando una de las placas del techo se ha desprendido, provocando que cayera al vacío desde una altura aproximada de diez metros. Otro trabajador que se encontraba en el tejado, también se ha visto arrastrado por el desprendimiento pero ha podido evitar caer junto con el operario fallecido.

Hasta el lugar se han desplazado los servicios sanitarios del 061, agentes de la Policía Nacional y la Policía Local, que solo han podido confirmar el fallecimiento del trabajador. Tras el suceso, se ha activado el protocolo judicial y se ha dado aviso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales para esclarecer las circunstancias del siniestro. El Ayuntamiento de Úbeda ha confirmado que la víctima era vecino de la localidad y ha emitido un mensaje de condolencia a su familia, expresando su pesar por el trágico suceso.

