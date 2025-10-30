Muere un buzo mientras trabajaba en la presa del embalse jiennense del Rumblar

Un hombre ha perdido la vida este jueves mientras realizaba labores de buceo mientras trabajaba en las obras de la presa del embalse del Rumblar, en el término municipal de Baños de la Encina (Jaén). Según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, ... adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, el suceso se ha producido en torno a las 17:15 horas.

El aviso al centro de coordinación se ha recibido después de que un compañero consiguiera sacar del agua a la víctima y solicitara ayuda urgente. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, que solo han podido certificar el fallecimiento del trabajador, según han confirmado fuentes del instituto armado.

Por el momento, no han trascendido datos sobre la identidad del fallecido ni sobre las circunstancias concretas del accidente.

El 112 ha informado, además, de que se ha dado aviso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales, que se harán cargo de la investigación para esclarecer las causas del suceso.