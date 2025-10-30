Suscríbete a
Muere un buzo mientras trabajaba en la presa del embalse jiennense del Rumblar

El trabajador fue rescatado del agua por un compañero, pero los servicios de emergencia solo pudieron certificar su fallecimiento

Muere un joven de 29 años al ser aplastado por un bastidor de 200 kilos

Presa del Rumblar abc
Marta Negrillo

Jaén

Un hombre ha perdido la vida este jueves mientras realizaba labores de buceo mientras trabajaba en las obras de la presa del embalse del Rumblar, en el término municipal de Baños de la Encina (Jaén). Según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, ... adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, el suceso se ha producido en torno a las 17:15 horas.

