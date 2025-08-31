La metamorfosis silenciosa del olivar jiennense Cada año, miles de hectáreas de olivar tradicional se reconvierten a sistemas intensivos y en seto en Jaén Los olivares super intensivos producen de manera más rápida que los tradicionales, ya que se plantan con mayor densidad, con variedades seleccionadas y un control del riego óptimo

El olivar jiennense aborda una lenta metamorfosis. El famoso «mar de olivos», metáfora tan real como manida, seña de identidad de Jaén, empieza a cambiar su aspecto. Las hileras de olivar tradicional donde los olivos están plantados a gran distancia unos de otros para ser recolectados por varias personas y con espacio para trabajar a su alrededor, ahora se sustituyen por hileras más densas, rectas y pensadas para la entrada de maquinaria.

Cada año, unas 8.000 hectáreas de olivar tradicional se reconvierten en Jaén hacia sistemas intensivos o en seto, que permiten cosechar con máquinas y abaratar costes, en un sector marcado por la inestabilidad de los precios, las sequías y unos costes de producción que crecen campaña a campaña.

Según estimaciones, de las 550.000 hectáreas de olivar en la provincia, entre 6.000 y 7.000 hectáreas de olivar ya son en seto. Una cifra aun minoritaria pero que va en aumento y está cambiando «la piel» del paisaje jiennense.

La transformación no es solo paisajística. En el olivar tradicional, las cuadrillas de jornaleros siguen siendo imprescindibles, sin embargo, en los olivares intensivos, una sola máquina recolectora centraliza varias tareas reduciendo hasta la mitad el coste de la mano de obra, en algo más de dos horas realiza el trabajo de una cuadrilla completa de unas ocho personas en todo un jornal.

Por otra parte, los olivares intensivos comienzan a producir aceituna de manera más rápida que los tradicionales, ya que se plantan con mayor densidad, con variedades seleccionadas y bajo un control de riego, poda y fertilización. Esto permite que los agricultores obtengan ingresos antes, lo que les aporta estabilidad económica la capacidad de previsión a la explotación y planificación de su producción.

El olivar tradicional permanecerá

El seto exige agua y suelos llanos, por lo que su expansión se concentra en campiñas con regadío, mientras que en las sierras y zonas de secano el olivar tradicional seguirá siendo habitual. La sequía de los últimos años ha hecho aún más evidente la diferencia: en España ya hay más de 866.000 hectáreas de olivar en regadío, lo que lo convierte en el cultivo más regado del país. En Jaén, las comunidades de regantes apuestan por riego por goteo, sensores de humedad y energías renovables, mientras que la Junta de Andalucía impulsa el uso de aguas regeneradas en municipios como Linares o Fuerte del Rey.

El cambio genera entusiasmo y recelos a partes iguales. Para ASAJA Jaén, la reconversión es imprescindible: «Sin modernización y mecanización, buena parte del olivar no es viable con los precios actuales y las ayudas de la PAC a la baja», defienden. El responsable de UPA Jaén, Cristóbal Cano, defiende la diferenciación de la producción para favorecer el acceso a las ayudas: «Dada la dualidad existente, puede ser interesante introducir una definición en la norma para olivar tradicional. Es indispensable la diferenciación entre los aceites de oliva procedentes de distintas formas de cultivo».

Jaén cuenta con más de medio millón de hectáreas de olivar, más de un 40% del total andaluz. Su imagen de mar verde que se pierde en el horizonte y por la que es reconocible mundialmente seguirá viva, pero cada vez con más franjas de cultivo ordenado, denso y mecanizado.

El futuro del aceite de oliva, y del propio Jaén, seguirá manteniéndose en ese equilibrio entre tradición e innovación, entre rentabilidad e historia. Las plantaciones en seto o intensivo representan un intento de adaptación, supervivencia y apuesta por la modernidad justificable en una provincia tan dependiente de este monocultivo y al que tanto le debe. Por ello, su metamorfosis solo entrañará un cambio de piel, por lo que las raíces de este paisaje único en el mundo no están en peligro de extinción.