La Junta de Andalucía confirma que una de las menores fallecidas en Jaén tenía abierto un protocolo por autolesiones

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha confirmado este lunes que una de las dos menores fallecidas en Jaén tenía activado un protocolo de seguimiento por conductas autolesivas durante el pasado curso escolar, mientras cursaba sus estudios en el IES Santa ... Catalina. El departamento autonómico ha trasladado públicamente su pésame a las familias de las víctimas y ha expresado su apoyo a toda la comunidad educativa, desde el profesorado hasta el alumnado y el personal de los centros en los que las jóvenes desarrollaron su trayectoria académica en los últimos años.

Desde la Junta se ha subrayado la necesidad de máxima prudencia ante una tragedia cuyas circunstancias permanecen bajo investigación policial. La Consejería ha pedido evitar cualquier tipo de especulación hasta que se esclarezcan oficialmente los hechos, insistiendo en que es el momento de acompañar a las familias y al entorno educativo con respeto, serenidad y apoyo institucional.

En relación con la situación académica de ambas menores, la Junta ha aclarado que, en el momento del fallecimiento, solo una de ellas se encontraba escolarizada en activo, concretamente en el IES San Juan Bosco de Jaén, donde cursaba un ciclo de grado medio de Formación Profesional tras haber obtenido previamente el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). La otra joven, aunque se matriculó inicialmente en el mismo centro para continuar sus estudios, causó baja durante el pasado mes de septiembre.

El seguimiento preventivo que había sido activado respecto a una de las menores se desarrolló en el IES Santa Catalina, centro en el que estuvo matriculada el curso anterior. Según detalla la Consejería, dicho instituto mantuvo abierto un protocolo de autolesiones y adoptó las medidas establecidas por los procedimientos educativos vigentes, dando continuidad a las actuaciones que ya se habían iniciado previamente en el IES El Valle. Entre estas intervenciones figuraron el trabajo de la orientadora del centro y de la enfermera escolar, así como la coordinación con el ámbito familiar para reforzar el acompañamiento y la detección temprana de posibles situaciones de riesgo.

La Junta ha remarcado que estos protocolos se activan con carácter preventivo para la detección, valoración y seguimiento de alumnado que pueda presentar conductas de riesgo, siempre con el objetivo de ofrecer apoyo especializado y garantizar la protección del menor dentro del entorno educativo.

A la espera de las conclusiones de la investigación en curso por parte de la Policía, la Consejería ha reiterado su llamamiento a la responsabilidad informativa y al respeto a la privacidad de las víctimas y de sus familias. En estos días de luto y conmoción en la ciudad, la institución autonómica ha insistido en que la prioridad debe ser prestar todo el apoyo emocional posible a las familias, amistades y a las comunidades educativas de los centros de los que formaron parte las dos jóvenes fallecidas.