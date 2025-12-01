Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Liberan a 14 víctimas de una red de explotación laboral en Marchena: dos denuncian violaciones

sucesos

La Junta de Andalucía confirma que una de las menores fallecidas en Jaén tenía abierto un protocolo por autolesiones

Educación pide «prudencia» mientras avanza la investigación policial y traslada su apoyo a las familias y a toda la comunidad educativa de los centros implicados

La Policía espera el informe de la autopsia de las dos adolescentes fallecidas en Jaén

IES Santa Catalina de Alejandría de Jaén
IES Santa Catalina de Alejandría de Jaén JUNTA DE ANDALUCÍA
Marta Negrillo

Marta Negrillo

Jaén

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha confirmado este lunes que una de las dos menores fallecidas en Jaén tenía activado un protocolo de seguimiento por conductas autolesivas durante el pasado curso escolar, mientras cursaba sus estudios en el IES Santa ... Catalina. El departamento autonómico ha trasladado públicamente su pésame a las familias de las víctimas y ha expresado su apoyo a toda la comunidad educativa, desde el profesorado hasta el alumnado y el personal de los centros en los que las jóvenes desarrollaron su trayectoria académica en los últimos años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app