Jaén habilita un dispositivo especial para proteger a las personas sin hogar del calor extremo

Cuando el termómetro supera los 40 grados durante varios días consecutivos, quienes viven en la calle o en infraviviendas se enfrentan a una amenaza invisible pero letal: el golpe de calor. Mientras que en algunas comunidades durante el invierno es necesario reforzar la atención a las personas sin hogar por el riesgo de las bajas temperaturas, en ciudades como Jaén el verdadero peligro se concentra en verano. Las olas de calor, cada vez más frecuentes y extremas, se han convertido en una seria amenaza para quienes no tienen un techo bajo el que protegerse.

Ante esta situación, el pasado año se detectó la urgente necesidad de ofrecer una alternativa climatizada para aquellas personas que carecen de los medios mínimos para protegerse y Cáritas, con la colaboración del Ayuntamiento de Jaén, puso en marcha un dispositivo especial de atención a personas sin hogar por altas temperaturas. El objetivo es sacar de la calle a estas personas durante los meses de calor y ofrecerle refugio durante todo el día.

La iniciativa este año ha sumado nuevas organizaciones que trabajan en este dispositivo como Andalucía Inserta que hoy ya resulta imprescindible. Especialmente este 2025 en el que las temperaturas han superado los 40 grados sin clemencia jornada tras jornada, durante más de 15 días seguidos, la atención que se brinda a las personas que carecen de los medios mínimos para protegerse de las olas de calor, es de vital importancia.

Desde el 23 de junio se han realizado 1.400 atenciones dentro de las acciones que se llevan a cabo en este dispositivo, un trabajo compartido entre administración y organizaciones en el que se aúnan equipos, personal especializado y recursos para hacer frente a este verano complicado. A ellos se suma la Policía Local de Jaén que intensifica la vigilancia en las calles para identificar situaciones de necesidad y cuya labor es la de informar y derivar a estas personas a los puntos de atención.

Durante el día, las horas de mayor peligrosidad, Cáritas habilita el Hogar de Santa Clara que se convierte en refugio climático de 8: 30 de la mañana a 20:30 de la tarde, de lunes a domingo, allí se ofrece una cama y un lugar fresco donde resguardarse, además de la posibilidad de ducharse, lavar ropa y tener las comidas necesarias.

Al llegar la noche la alternativa está en el Centro de Atención Municipal, donde los usuarios encuentran una cama para pasar la noche en una ciudad cuyas temperaturas mínimas se sitúan entre las más altas del país y donde aquello de las «noches tropicales» forma parte de la normalidad del verano cada año. Aquí el calor no descansa.

Desde Cáritas Interparroquial Jaén, su presidenta, Fátima Jerez, recuerda que el Hogar de Santa Clara funciona durante todo el año hasta las cuatro de la tarde, después de la comida el centro se cierra. Ahora este horario se amplía hasta las 20:30 hora para darles la posibilidad de pasar todo el día en una instalación climatizada y a cubierto. «Estos días estamos recibiendo una alta demanda, sobre todo en las zonas centrales del día y los fines de semana. Son personas en situación muy precaria, muy vulnerables ante un calor que no se limita a días puntuales, sino que se prolonga durante semanas», explica.

Jerez advierte también de un cambio en el perfil de los usuarios: «Cada vez recibimos más mujeres, cuando antes la mayoría era masculina. Y en su mayoría son personas nacionales». Las temperaturas tienen también un efecto psicológico: «Notamos que llegan vienen con los ánimos más alterados, están nerviosos, el calor les afecta mucho», destaca.

Un dispositivo que salva vidas

De esta forma, cuando los mercurios suben de forma despiadada y el calor no da tregua, ni siquiera cuando el sol cae, este dispositivo salva vidas. Estos «refugios climáticos» adaptados a sus necesidades, protegen a diario a unas 50 personas sin hogar que pueden mantenerse lejos del calor extremo. Los datos nos hablan del peligro al que se exponen: hace unos días, una joven fallecía en Jaén, víctima de un golpe de calor. En Andalucía, desde el inicio de la temporada, según los datos de la consejería de Salud y Consumo se han producido 18 casos de golpes de calor, con un balance de 7 fallecidos. En las urgencias se acumulan las patologías relacionadas con las altas temperaturas, casi 900 en poco más de un mes. Del total de fallecimientos comunicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se estima que 141 son atribuibles al exceso de temperatura, lo que supone 31 muertes más que el año anterior en este mismo periodo.

Estos datos reflejan la crudeza de un verano que se está cobrando vidas en la comunidad más caliente de España y que, a falta de datos definitivos, sin duda, elevarán la estadística.

Posible ampliación hasta septiembre

Aunque las previsiones de la AEMET anuncian cierta tregua en los próximos días, el riesgo no desaparece. La persistencia de temperaturas elevadas hace que Ayuntamiento y entidades sociales se planteen ampliar el dispositivo más allá del 31 de agosto, fecha prevista inicialmente para su finalización. La posibilidad de extenderlo a las primeras semanas de septiembre se debatirá en una reunión a finales de mes, y desde Cáritas se da prácticamente por segura la prórroga si la situación continúa como hasta ahora.

