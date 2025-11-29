La investigación descarta la participación de terceras personas en la muerte de las dos adolescentes de Jaén

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Ángel Fernández, ha apuntado que en una primera inspección ocular llevada a cabo por la Brigada Judicial de la Policía Nacional no se aprecian signos de violencia externa ni indicios de participación de terceras personas en la ... muerte de dos adolescentes halladas en la madrugada de este sábado en el Parque de la Victoria de la ciudad jiennense.

En un audio difundido a los medios, el subdelegado ha indicado que tras las primeras premisas, podría descartarse en principio la participación directa de terceras personas, siempre a expensa del desarrollo de la investigación.

Asimismo, ha señalado que se encuentra decretado el secreto del sumario y ha rogado que se mantenga el máximo respeto a las menores fallecidas y a sus familias, a quienes ha querido trasladar «nuestro dolor en unos momentos extraordinariamente duros».

En contexto, la Policía Nacional de Jaén investiga la muerte de dos jóvenes halladas a la 1,30 horas de este sábado en el Parque de la Victoria de la ciudad jiennense. Fuentes del citado cuerpo han afirmado en declaraciones a Europa Press que se ha decretado el secreto de sumario hasta que no se levante por parte del juez.

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha precisado a esta agencia que recibieron un aviso a las 1,30 horas de la mañana por dos jóvenes «posiblemente fallecidas» en el Parque de la Victoria de Jaén.

La sala coordinadora del 112 activó a efectivos de Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y servicios sanitarios, que confirmaron el fallecimiento. La hipótesis inicial de trabajo es considerar este suceso como «posible suicidio».