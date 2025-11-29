Suscríbete a
Encendido de las luces de Navidad en Sevilla, en directo: última hora del alumbrado
La Policía Nacional investiga la muerte de dos niñas adolescentes en Jaén

La investigación descarta la participación de terceras personas en la muerte de las dos adolescentes de Jaén

Se encuentra decretado el secreto del sumario y piden que se mantenga el máximo respeto a las familias

Los cuerpos de las jóvenes han sido localizados en el parque de la Concordia
Los cuerpos de las jóvenes han sido localizados en el parque de la Concordia g.maps

S.A.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Ángel Fernández, ha apuntado que en una primera inspección ocular llevada a cabo por la Brigada Judicial de la Policía Nacional no se aprecian signos de violencia externa ni indicios de participación de terceras personas en la ... muerte de dos adolescentes halladas en la madrugada de este sábado en el Parque de la Victoria de la ciudad jiennense.

