El insólito caso del mercado inmobiliario en Jaén: la mitad de los pisos se paga al contado

vivienda

Jaén es la capital con los precios más bajos de la Andalucía, el metro cuadrado se sitúa en los 1.007 euros, muy por debajo de Sevilla o Málaga

Subastan una casa en Jaén por un euro: mide 609 metros cuadrados y tiene tres plantas

Vista panorámica de Jaén
Vista panorámica de Jaén
Marta Negrillo

Jaén

El mercado inmobiliario andaluz pasa por un momento marcado por la tensión entre una demanda que crece con fuerza y una oferta que se reduce a gran velocidad. La vivienda usada ha subido casi un 12% en el último año en la comunidad, impulsada ... por un aumento de las solicitudes de compra del 23% y por una caída del 27% en el número de inmuebles para su venta, según los datos del último informe del Grupo Tecnocasa. Este desequilibrio ha generado de los precios y ha reducido drásticamente los márgenes de negociación entre comprador y vendedor, pero hay una capital andaluza que destaca por un comportamiento propio y completamente distinto: Jaén.

