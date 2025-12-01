El insólito caso del mercado inmobiliario en Jaén: la mitad de los pisos se paga al contado

El mercado inmobiliario andaluz pasa por un momento marcado por la tensión entre una demanda que crece con fuerza y una oferta que se reduce a gran velocidad. La vivienda usada ha subido casi un 12% en el último año en la comunidad, impulsada ... por un aumento de las solicitudes de compra del 23% y por una caída del 27% en el número de inmuebles para su venta, según los datos del último informe del Grupo Tecnocasa. Este desequilibrio ha generado de los precios y ha reducido drásticamente los márgenes de negociación entre comprador y vendedor, pero hay una capital andaluza que destaca por un comportamiento propio y completamente distinto: Jaén.

La capital jiennense se ha convertido en una excepción dentro del mapa inmobiliario regional. Mientras en el resto de las capitales la financiación mediante hipoteca es la norma, en Jaén casi la mitad de las operaciones, un 48,2%, se paganal contado. Es un dato insólito en el panorama andaluz y revela un mercado donde el comprador medio demuestra una capacidad de ahorro mucho mayor que, además, se enfrenta a precios que permiten prescindir dela hipoteca.

Ese nivel tan elevado de compras al contado tiene una explicación que, si bien se sale de la norma y es una rara avis, es lógica y explica este comportamiento específico del mercado jiennense: Jaén es hoy la capital con los precios más bajos de la comunidad, el metro cuadrado se sitúa en los 1.007 euros, muy por debajo de ciudades como Sevilla (1.972 €/m²), Málaga (2.535 €/m²) o Granada (1.759 €/m²). No solo eso, además, casi la mitad de las viviendas que se venden en la ciudad cuestan 75.000 euros o menos, una franja de precio que es una minoría en el resto de Andalucía. La combinación de un mercado más barato y un comprador que tiene que manejar importes relativamente más reducidos explica en buena medida por qué Jaén se ha desmarcado del patrón general.

También el tamaño medio de las viviendas contribuye a este perfil singular. Mientras en la mayoría de las capitales predominan los pisos de entre 60 y 80 metros cuadrados, en Jaén lo habitual es superar los 100 metros. Se trata de un parque residencial más amplio y, aun así, menos tensionado en precio, algo difícil de encontrar en el resto de la comunidad, donde el incremento de la demanda y la escasez de oferta están presionando a los propietarios a ajustar al alza sus expectativas.

Por otra parte, según los datos del informe, la evolución del precio confirma este comportamiento independiente. Aunque Andalucía en su conjunto ha experimentado subidas muy intensas, especialmente Sevilla y Málaga, por encima del 18%, Jaén ha registrado un incremento más leve, del 6,25%. Esa diferencia coloca a la capital jiennense en una posición menos infraccionada y más accesible dentro del mercado regional.

El informe de Tecnocasa subraya que ahora es un buen momento para vender en Andalucía, con una negociación media del 7,2%, la más baja en casi dos décadas. Pero incluso dentro de ese escenario, Jaén continúa moviéndose a otro ritmo. Su reducción de precios relativa, el tamaño de sus viviendas y la elevada solvencia de parte de sus compradores la sitúan en un punto diferente al de las grandes capitales andaluzas, donde el acceso a la vivienda depende casi siempre de la financiación bancaria.

Andalucía necesitará más de 275.000 nuevos hogares en los próximos años debido al crecimiento de su población, según las proyecciones de la Cátedra Tecnocasa-UPF. Se trata de un factor que seguirá presionando el mercado y que puede acentuar las diferencias entre las capitales más caras y las más asequibles. En este sentido, la posición de Jaén como mercado más económico puede atraer a compradores que buscan vivienda en zonas menos saturadas.

De esta forma, en un contexto en el que el acceso a la vivienda es cada vez complicado en la mayor parte de la comunidad, la capital jiennense se convierte en una extrañeza dentro de un mercado cada vez más presionado. Y ese 48,2% de operaciones sin hipoteca es, sin duda, el dato que mejor resume lo insólito de su caso.