El Infoca da por controlado el incendio de La Iruela, en la Sierra de Cazorla

El incendio declarado este miércoles en el paraje Fuente del Céfano, en el término municipal de La Iruela, ha quedado bajo control a primera hora de la tarde de este jueves, según el Plan Infoca. La zona afectada se encuentra ya rodeada por una línea de control, lo que significa que no se prevé que el fuego pueda rebasar el perímetro establecido, aunque todavía persisten algunos puntos calientes en su interior.

Con el perímetro asegurado, los trabajos se centran ahora en lo que los especialistas denominan «remate y liquidación», es decir, en la extinción total de las llamas y la eliminación de cualquier posible foco que pudiera reavivarse. Para ello, permanecen en el terreno un grupo de bomberos forestales, personal de apoyo, un agente de medio ambiente y una autobomba, que realizan labores minuciosas sobre el terreno tras la retirada de los medios aéreos.

El fuego se declaró a las 17.30 horas del miércoles y obligó a un importante despliegue inicial, con una decena de aeronaves y más de ochenta profesionales. A las nueve de la noche ya se había dado por estabilizado, lo que permitió retirar helicópteros y aviones de carga, aunque el operativo terrestre se mantuvo activo durante toda la noche.

Aunque la evolución ha sido favorable y el incendio no ha puesto en riesgo a viviendas o núcleos habitados, sí provocó la interrupción temporal de la carretera A-319 entre los kilómetros 18 y 20, una de las principales vías de acceso al Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. El tráfico quedó restablecido tras la intervención de los equipos de emergencia.

La mayor parte de la provincia se encuentra en nivel de riesgo muy alto o extremo, lo que obliga a extremar las precauciones. En enclaves de gran valor ambiental como la Sierra de Cazorla, considerada uno de los pulmones verdes de Andalucía, cualquier chispa puede convertirse en amenaza para un entorno de altísimo valor ecológico y turístico.

Las autoridades insisten en que, pese a que la situación actual es de control, el peligro de incendios forestales sigue siendo elevado en las próximas jornadas debido a la persistencia de altas temperaturas.