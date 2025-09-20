La Guardia Civil resuelve el crimen de Lopera con el arresto de un hombre de 39 años que había robado joyas, móviles y estupefacientes

El municipio jiennense de Lopera se vio sacudida este verano por un suceso que mantuvo en vilo a sus vecinos durante días. El pasado 10 de agosto, la Guardia Civil halló en un domicilio del municipio el cadáver de un hombre de 38 años con claros signos de violencia, después de que sus allegados denunciaran su desaparición. Dos días sin noticias de él encendieron las alarmas, ya que era una persona con contacto diario con su entorno más cercano.

Desde el primer momento, la investigación quedó bajo secreto judicial para proteger las diligencias ya que el escenario no era sencillo: ausencia de testigos, una escena del crimen compleja y la necesidad de encajar cada pieza con precisión, lo que obligó a los investigadores a abrir varias líneas de trabajo hasta consolidar una hipótesis sólida. Finalmente, los agentes de la Guardia Civil lograron reconstruir los hechos y señalar a un presunto autor.

La Guardia Civil detenía a un vecino de 39 años como presunto responsable del homicidio, junto a este grave delito, se le imputan también un robo con violencia e intimidación y un robo con fuerza.

Según apunta la Benemérita, la operación ha combinado los métodos tradicionales con las herramientas tecnológicas más avanzadas, incluyendo inspecciones oculares, análisis forenses, revisión de imágenes de videovigilancia y el uso de sistemas de análisis digital. Esta estrategia multidisciplinar ha permitido ubicar con exactitud la fecha y hora del crimen, identificar al presunto autor y recuperar efectos sustraídos.

Los agentes han logrado vincular al detenido con otros delitos cometidos en Lopera. En uno de ellos, se sustrajeron joyas y dinero mediante robo con fuerza. En otro, se apoderó de sustancias estupefacientes, teléfonos móviles y efectivo utilizando violencia e intimidación. Durante los registros practicados, se recuperaron varios de los objetos robados, entre ellos joyas y un teléfono móvil.

Otro investigado

En el marco de la operación también se ha investigado a un segundo varón de 34 años por un presunto delito de receptación, al haber recibido parte de los efectos procedentes de los robos.

La investigación, dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Andújar (Plaza nº 1), ha incluido tres entradas y registros en viviendas de Lopera y ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Jaén.

El caso, que había generado gran inquietud en el municipio, devuelve ahora cierta tranquilidad a los vecinos, tras conocerse que el principal sospechoso ha sido puesto a disposición judicial.