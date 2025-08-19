La Guardia Civil investiga a un menor que difundió un vídeo en redes sociales conduciendo un vehículo de alta gama La Guardia Civil investiga en La Carolina (Jaén) al menor y a la persona que grabó el vídeo que resultó ser el propietario del vehículo

La Guardia Civil ha abierto diligencias contra un menor de edad en la localidad de La Carolina (Jaén) después de que apareciera en un vídeo difundido en redes sociales conduciendo un vehículo de alta gama sin disponer del preceptivo permiso de conducción.

La investigación se puso en marcha a raíz de la colaboración ciudadana, cuando las imágenes fueron remitidas al portal colabora@guardiacivil.org, un canal habilitado por el Instituto Armado para recibir información relacionada con hechos delictivos o que puedan suponer un riesgo para la seguridad. A partir de ese momento, agentes del Grupo de Investigación y Análisis del Subsector de Tráfico de Jaén comenzaron las pesquisas para esclarecer lo sucedido.

En el vídeo, el joven aparece al volante mientras un acompañante lo graba con un teléfono móvil. Las grabaciones, que circularon rápidamente por redes sociales, permitieron no solo identificar al menor, sino también al propietario del coche, que resultó ser la persona que lo acompañaba durante la conducción. Este último también ha sido investigado como cooperador necesario por un delito contra la seguridad vial, ya que facilitó el vehículo y permitió que el menor lo condujera.

El Instituto Armado ha señalado la gravedad de este tipo de conductas, que no solo constituyen un incumplimiento legal, sino que además ponen en peligro la seguridad del propio conductor, de los ocupantes y del resto de usuarios de la vía. En este sentido, subrayan que la difusión de vídeos en redes sociales mostrando estas prácticas no es un hecho aislado y contribuye a dar visibilidad a conductas que pueden ser imitadas por otros jóvenes.

De hecho, no se trata del único caso detectado recientemente en la provincia de Jaén. Hace apenas unas semanas, otro menor fue sorprendido en las inmediaciones de Andújar conduciendo un ciclomotor sin el correspondiente permiso. Ambos sucesos han sido ya trasladados a la Fiscalía de Menores de Jaén, que será la encargada de determinar las posibles responsabilidades.

La Guardia Civil insiste en la importancia de la colaboración ciudadana para detectar este tipo de conductas delictivas y recuerda que estas acciones forman parte de su estrategia para reforzar la seguridad vial.