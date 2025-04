El Gobierno invirtió solo 50.000 euros en Jaén en los últimos presupuestos

Partido Popular y Jaén Merece Más (JM+) acordaron para gobernar juntos tras las elecciones de mayo de 2023 un paquete 101 medidas esenciales para recuperar la quiebra económica de Jaén. La ciudad debía poner en marcha para salir de ostracismo una serie de 'palancas' ... que se fueron acordando y trabajando en ellas. El documento que recogió este acuerdo lo firmaron las dos formaciones ante notario y luego lo hicieron público. Ambos partidos se comprometieron a dar un impulso con la ayuda de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España.

El cometido del PP era rascar lo máximo posible del Gobierno de Juanma Moreno, mientras se peleaba en un campo de batalla embarrizado con el Ejecutivo de Pedro Sánchez por otra parte. Gobierno que había consignado en 2023, en sus últimos presupuestos, 50.000 euros de inversión directa, según fuentes municipales. Sin embargo, ahora promete, a cambio de la alcaldía, no solo arreglar el problema de deuda sino una lluvia de millones con un fondo de inversión extraordinario y con la ejecución de los proyectos olvidados.

Un año y medio después de poner en marcha aquel pacto en Jaén, las tornas cambiaron. Jaén Merece Más se echó a los brazos del PSOE por la promesa de María Jesús Montero de aliviar una deuda de 600 millones, que quien va a ser alcalde, el socialista Julio Millán, aumentó en 90 millones pese a tener una carencia de pago con la que no tenía que amortizar un solo millón hasta 2024.

Hacienda 'compró' la alcaldía con una batería de promesas para salir del agujero. Rebaja de intereses que están a 4,5%, dación en pago de terrenos e inmuebles para subsanar la deuda en zonas dónde el Gobierno tiene proyectado hacer inversiones o otra carencia, como la que ya gozó el PSOE el mandato anterior, para no tener que abonar 11 millones al año de deuda. Eso les evita las medidas exigidas por Hacienda al PP, como el ERE en el Consistorio o la subida de impuestos como el IBI, que afectan a gran parte de los ciudadanos.

Sin embargo, las razones argumentadas en el pleno no fueron esas, sino el incumplimiento del pacto por parte del Partido Popular. Jaén Merece Más asegura que la Junta de Andalucía les ha dejado a la cola de la región, primando otras provincias como Málaga o Sevilla. Esgrimen que en los presupuestos de la Junta fueron los últimos en 2024 y que son los penúltimos en 2025. «Es lo que pasa por no cumplir», le reprochó también Juan Espadas, secretario general del PSOE andaluz, a Juanma Moreno, en un tuit de celebración de una moción de censura en la que el PSOE de Jaén lo dejó al margen para hacer la negociación con María Jesús Montero, llamada a sustituirle en la lucha en la urnas contra Juanma Moreno.

«No basta con propaganda», espetó en el pleno de investidura Julio Millán, que vuelve a ser alcalde y ya ha hecho el reparto de delegaciones con Jaén Merece Más. Los antiguos socios del PP se escudan en que no les cumplen. «El pacto se ha cumplido solo al 30%. La ciudad sanitaria de 500 millones es solo una lavandería para los hospitales de Jaén», afirmó el portavoz municipal de JM+ a ABC. Sin embargo, desde el PP hacen acopio de medidas y planning de trabajo. Sus cuentas son otras.

«El pacto lo hemos cumplidos o se está ejecutado al 70%», añadió a ABC el alcalde saliente, Agustín González. Y ahí es donde hay que cotejar las realidades. Es cierto que la mayor parte de las medidas eran competencias de la Junta de Andalucía o bien del propio Ayuntamiento. Y esas son las que están más avanzadas, según un informe sobre el pacto al que ha tenido acceso ABC.

La deuda fue la principal preocupación. Hacienda no colaboró con el Gobierno del PP y JM+. Cada reunión fue un portazo, como ya contó este periódico, y se les negó todo. No se prorrogó la carencia de pago, ni se permitió una reestructuración, ni tampoco una refinanciación. Nada. La ministra no tuvo a bien ni siquiera reunirse con el alcalde de Jaén y sus socios de gobierno. Les dijo que sí por carta, pero las reuniones fueron una emboscada con directores generales y subdirectores de área escudados en «cuestiones técnicas» para pedir despidos o una insistente subida del IBI. Dos medidas que harían mella en la masa social de Jaén y que quitarían apoyos al gobierno municipal.

Pese a esto, el 17 de junio de 2023, se comenzó a confeccionar un presupuesto, el primero tras siete años de cuentas prorrogadas, para establecer un equilibrio de ingresos y gastos, que permitiera realizar inversiones paralizadas. En los 18 meses hasta la moción de censura se ha elaborado un borrador de presupuestos para su aprobación en el primer semestre de 2025.

Esto tras un plan de ajuste para recortar gasto y mejorar ingresos con subida de impuestos como el de transportes. La aprobación de esos presupuestos permitiría ordenar la contabilidad, estabilizar la situación y poder introducir todas las inversiones acordadas. Nada se puede hacer en Jaén sin ese documento.

Era la piedra angular de todo lo negociado. A partir de ese momento la ciudad ya puede ir a las líneas de crédito del Ministerio de Hacienda para financiarse, solicitar un nuevo régimen de deuda o incluso sellar un plan para proveedores que permitiera pagar a aquellos que prestaban servicios al Consistorio. Este documento permitía una refinanciación de la deuda que Jaén tiene con la Seguridad Social o con otras administración que le prestaron dinero, además de poder acoger en sus cuentas las aportaciones de fondos extraordinarios como los llegados desde Europa o dinero para los planes de empleo necesarios.

Y ahí ya se podían comenzar a acoger las inversiones, sobre todo dos fundamentales para este 2025 que la Junta de Andalucía ya tenía en marcha. Por un lado el tranvía, que tras 13 años parado y con lo raíles creando musgo en las zonas de umbría, ya tuvo sus primeras pruebas antes de acabar 2024. Por otro lado, el Conservatorio Superior de Música o el centro de salud de La Alameda, que da consultas a 40.000 personas. Además, del distribuidor norte para descongestionar el tráfico. Hasta está en redacción la Zona de Actividad Logística (ZAL) con un tipo de zona franca, que también ha prometido Montero.

Por su parte, el Consistorio estaba elaborando el Plan General de Ordenación Municipal, para regular todo el crecimiento de la ciudad. Unos trámites que estaban pendientes, que llevan varios años y que puso en marcha el cogobierno del PP y JM+ antes de la moción de censura. Es la ordenación del mapa donde se van a acoger todos eso proyectos, la regulación del suelo para que las inversiones recogidas en las 101 medidas acordadas por las dos formación pudieran hacerse realidad, como la rambla del deporte.

Y en otro margen está el Estado, que en este tiempo solo tiene como aval la puesta en marcha del centro del experimentación del Ejército. Una infraestructura importante, pero lejos de lo acordado y ahora prometido por Montero a sus nuevos socios en Jaén. El acuerdo con el PP ya recogía la finalización de la autovía, así como las conexiones ferroviarias. Demandas desoídas por Transportes, hasta hace unas semanas, cuya promesa sirvió para dar un empujón al apoyo de los tres concejales de Jaén Merece Más al PSOE. En este sentido, no solo se prometió un aluvión de inversiones, sino acabar la autovía hasta en los tramos de Albacete y una conexión ferroviaria de alta velocidad con Madrid a través de una 'baypass' en Córdoba.