jaén

El Gobierno autoriza al INTA a reprogramar más de 93 millones para continuar las obras del Cetedex en Jaén en 2026

Es el nuevo Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación

Maquinaria en los terrenos donde se construye el campus principal del Cetedex
Maquinaria en los terrenos donde se construye el campus principal del Cetedex abc

S.A.

El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación de los límites previstos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para permitir al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas (INTA) realizar reajustes de anualidades y ... modificaciones contractuales vinculadas a la construcción del nuevo Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) en Jaén, elevando el presupuesto previsto para 2026 a más de 93 millones de euros.

