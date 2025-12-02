El Gobierno autoriza al INTA a reprogramar más de 93 millones para continuar las obras del Cetedex en Jaén en 2026

El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación de los límites previstos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para permitir al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas (INTA) realizar reajustes de anualidades y ... modificaciones contractuales vinculadas a la construcción del nuevo Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) en Jaén, elevando el presupuesto previsto para 2026 a más de 93 millones de euros.

Según se exponen en las referencias al Consejo de Gobierno consultadas por Europa Press, el INTA, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Defensa, solicitó autorización para modificar los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en la aplicación presupuestaria 'Inversiones reales', cuya dotación inicial, en el presupuesto prorrogado para el año 2025 es de 58.852.140 euros, con la finalidad de llevar a cabo reajustes de anualidades y modificaciones contractuales para la construcción del nuevo Cetedex.

El Cetedex constituye un objetivo «estratégico» para el Ministerio de Defensa. Este Centro pretende el desarrollo y experimentación de tecnologías duales en las áreas del vehículo autónomo y conectado, la lucha antidron y la inteligencia artificial. El proyecto Cetedex se inició en el ejercicio 2023 y dispondrá de un Campus Principal y de un Campo de Pruebas Avanzado que se ubicarán en terrenos cedidos por el Ayuntamiento y la Diputación de Jaén al INTA, a través del mecanismo de Cesión de Derecho de Superficie. Actualmente está en fase de ejecución la obra del Campus Principal, así como otros proyectos asociados.

«Las incidencias imprevisibles surgidas durante la ejecución de la obra del Campus Principal, derivadas de la complejidad del proyecto, la gran heterogeneidad geotécnica del suelo y de la singularidad de la actuación, han aconsejado realizar nuevos estudios geotécnicos y adaptar la solución de cimentación inicialmente proyectada, impidiendo mantener el ritmo de trabajo establecido en la planificación original y haciendo preciso tramitar un reajuste de las anualidades inicialmente previstas, en el sentido de trasladar de la anualidad 2025 un importe de 17.120.500 euros a la anualidad 2026«, ha explicado el Ministerio.

En consecuencia, se requiere financiación adicional para el ejercicio 2026. Esta, sumada a los compromisos ya adquiridos en la aplicación presupuestaria de Inversiones Reales, asciende a 76.872.923,54 euros en compromisos previos para 2026, a los que se añaden 17.120.500 euros en nuevas necesidades, alcanzando así un total de 93.993.423,54 euros para el próximo año.

Asimismo, se estima que los compromisos ya adquiridos para 2028 alcanzan los 19.389.370 euros, y para 2029 los 3.600.670 euros, cantidades que se establecen como máximos a asumir. En conjunto, el proyecto tendrá durante estos tres ejercicios un coste máximo de 116.983.463,54 euros en compromisos, de los cuales 99.862.963,54 euros corresponden a compromisos ya adquiridos y 17.120.500 euros a nuevas necesidades.

Dado que los compromisos adquiridos con cargo a la aplicación 'Inversiones reales' en el año 2026 superan los límites a los que se refiere el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se solicitó la autorización del Consejo de Ministros para modificar dichos límites, según lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo.