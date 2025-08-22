Desmantelado un punto «muy activo» de venta de droga en Jaén

La Policía Nacional ha desarticulado en Jaén un punto de venta de drogas considerado «muy activo», tras la detención de dos personas por un delito contra la salud pública y tenencia ilícita de armas. Los arrestados, un hombre de 38 años y una mujer de 34, ambos de nacionalidad española y vecinos de la capital jiennense, utilizaban dos domicilios próximos para comercializar sustancias estupefacientes.

Durante los registros, realizados en el marco de la denominada «Operación Cuervo», los agentes localizaron una pistola de calibre 9 mm con su cargador y 18 cartuchos sin percutir, además de dinero en efectivo procedente de la venta de drogas, una balanza de precisión, útiles para la preparación y envoltorios de las sustancias. La comercialización se realizaba mediante contactos telefónicos breves con los compradores o con llamadas a la puerta de los domicilios.

Según el comunicado de la Policía, la investigación ha permitido constatar tras numerosas vigilancias y seguimientos que los puntos intervenidos registraban un elevado tránsito de personas, en su mayoría con aspecto de toxicómanos, generando alarma social y una situación de inseguridad en la zona. La actuación policial buscaba frenar este fenómeno que afectaba directamente a la convivencia y seguridad ciudadana.

El operativo, coordinado por el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Jaén, ha contado con el apoyo del Grupo Operativo de Respuesta, Guías Caninos y la Unidad de Medios Aéreos, lo que ha permitido la desarticulación completa del punto de venta y el esclarecimiento de los hechos.