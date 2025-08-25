Delitos sexuales al alza y más muertes en carretera: así es el mapa forense de la provincia de Jaén

El trabajo silencioso de los equipos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Jaén se ha convertido en un espejo de la realidad social y criminal de la provincia. Sus informes no solo aportan datos imprescindibles a la justicia, sino que revelan tendencias preocupantes: los delitos sexuales se han disparado un 52% y las muertes en siniestros de tráfico se han duplicado en el último año.

La memoria anual del instituto, dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, recoge que los forenses practicaron en 2024 un total de 285 autopsias. Casi la mitad de ellas, 147, correspondieron a muertes naturales, pero la otra cara de la estadística resulta mucho más inquietante: 153 fallecimientos fueron violentos, lo que representa ya el 53% del total. El dato supone un aumento del 24,4% respecto al ejercicio anterior, con un fuerte peso de las muertes accidentales, que crecieron un 40,35%.

Dentro de esa categoría, la carretera ha sido el escenario más trágico. En 2024 murieron 38 personas en accidentes de tráfico, el doble que el año anterior. Los forenses han certificado, por tanto, que la movilidad en la provincia se ha cobrado más vidas que nunca en los últimos años. Solo los suicidios, con 69 casos, y los homicidios, con tres, completan el mapa de las muertes violentas en Jaén.

El Servicio de Patología Forense, además de las autopsias, intervino en 304 levantamientos de cadáver y realizó 26 exámenes externos sin necesidad de necropsia. También analizó siete casos de presunta mala praxis médica denunciada por familiares y el ADN de un cadáver exhumado.

En cuanto al perfil de las muertes, la estadística confirma que la mayoría de los fallecidos son hombres y que las enfermedades cardiovasculares, con especial incidencia de infartos y fallos cardíacos, son la principal causa natural de deceso. Entre las muertes violentas, los suicidios por ahorcadura vuelven a ser el método más frecuente, representando dos de cada tres casos.

Repunte de agresiones y delitos sexuales

Pero más allá de la muerte, los forenses también trabajan en el día a día de los juzgados, donde la violencia y las agresiones dejan su huella. El área de Clínica Forense elaboró 2.773 informes periciales sobre lesiones, la mayoría por agresiones físicas o accidentes. Lo más destacado es el incremento de los casos vinculados a delitos contra la libertad sexual: se practicaron 164 valoraciones, un 52% más que en 2023. El repunte afecta también a la violencia doméstica, lo que confirma una mayor presión sobre los juzgados y la necesidad de pruebas periciales sólidas para dictar resoluciones judiciales.

La actividad no se limita a la patología. El instituto emitió 2.322 informes psiquiátricos, una parte fundamental de su trabajo. La mayoría, 1.246, sirvieron para decretar internamientos involuntarios, pero también se evaluaron 798 casos de capacidad civil, 167 sobre imputabilidad y 77 relacionados con drogadicciones. Incluso se resolvieron cuestiones de filiación y de determinación de edad.

A ello se suma el incremento de la actividad de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género, que en 2024 llevó a cabo 1.548 intervenciones, un 33% más que el año anterior. Reconoció a 493 víctimas y agresores y emitió 299 informes, de los cuales 67 se centraron en valorar maltrato habitual, con indicadores confirmados en uno de cada cuatro casos.

También elaboró estudios sanitarios, informes sobre medidas civiles y análisis de imputabilidad, lo que da cuenta de la complejidad de estos procesos judiciales.

Más allá de los números, el delegado territorial de Justicia, Javier Carazo, ha destacado el papel crucial del Instituto en los tribunales. Sus especialistas fueron citados en 295 ocasiones a declarar en vistas orales, un 21,4% más que en 2023.

Sobrecarga y retrasos

La memoria también refleja el desgaste interno de los equipos forenses. La carga de trabajo ha crecido tanto que los informes pueden demorarse hasta seis meses, lo que implica que un juzgado llegue a esperar casi un año para obtener una respuesta definitiva. Esa sobrecarga está generando frustración entre unos profesionales que reconocen no poder atender con la rapidez que exige la justicia.

El retrato final que dibuja la memoria forense de 2024 no solo habla de violencia y tragedia en la provincia, sino también del esfuerzo de quienes están llamados a poner luz en los escenarios más oscuros.